Лавров: террористам в Сирии пощады не будет

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Террористы наносят удары по гуманитарным коридорам в Сирии и препятствуют выходу мирных жителей из этой зоны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Выступая на совместной пресс-конференции с главой МИД Южного Судана Авут Денг Ачуил, глава российского МИДа подчеркнул, что ни о какой пощаде террористам в сирийском Идлибе не может быть и речи.

"Все те договоренности о прекращении огня, гуманитарные коридоры были созданы специально для мирных жителей, чтобы они могли выйти из этой зоны. Кстати, террористы продолжают по этим гуманитарным коридорам наносить удары, препятствуя выходу мирных жителей, пытаясь сохранить их в качестве живого щита. Террористы должны сдаваться, потому что никакой пощады быть не может", - цитирует Лаврова РИА Новости.

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Министр также подчеркнул, что Москва и Анкара обозначили в своем сотрудничестве конкретную работу по разделению вооруженной оппозиции от террористов в Сирии.

"Мы вчера это обсуждали подробно с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу по телефону. Мы договорились, что будет налажена все-таки более четкая работа по выполнению договоренностей об отмежевании вооруженной оппозиции, которая является патриотической, которая готова участвовать в политическом процессе, от террористов, которые в качестве таковых признаны Советом безопасности ООН. Эти договоренности нужно выполнять", - подчеркнул Лавров.

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