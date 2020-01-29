Додон в ПАСЕ рассказал, как Молдова будет праздновать 75-летие Победы

Президент Молдовы убежден, что празднование Дня Победы вносит важный вклад в решение задач по сплочению общества.

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Для европейского сообщества важно сохранение памяти о событиях, которые подтолкнули мир к краю пропасти, важно не допустить повторения войны, Холокоста, геноцида, новых форм рабства, дискриминации и угнетения людей.

Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон с трибуны зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, напомнил Додон членам ПАСЕ, сообщив, что в Молдове 9 мая 2020 года пройдут масштабные празднования, посвященные Дню Победы.

Глава государства выразил убеждение, что этот праздник вносит важный вклад в решение задач по сплочению общества и достижению национального согласия.

"Пусть эти юбилейные даты служат нам напоминанием о том, что добро нуждается в нашей защите", — сказал Додон.

В этой связи президент Молдовы упомянул мемориальные мероприятия, связанных с 75-летием со дня освобождения Красной армией узников Освенцима, которые прошли в Польше. Игорь Додон подчеркнул, что в 2005 году в Молдове 27 января было официально объявлено Днем памяти жертв Холокоста.

Президент Молдовы находится с рабочим визитом в Страсбурге, где проходит пленарное заседание зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

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