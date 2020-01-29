16:05 29 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.39
  • USD17.61
  • RUB0.28
  • RON4.06
  • UAH0.72
Поиск
Срочно:
Заседание ПАСЕ

Додон в ПАСЕ рассказал, как Молдова будет праздновать 75-летие Победы

© Sputnik / Доминик Бутен
Политика
Получить короткую ссылку
117 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2694/19/26941968.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200129/29023867/dodon-v-pase-rasskazal-kak-moldova-budet-prazdnovat-75-letie-pobedy.html

Президент Молдовы убежден, что празднование Дня Победы вносит важный вклад в решение задач по сплочению общества.

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Для европейского сообщества важно сохранение памяти о событиях, которые подтолкнули мир к краю пропасти, важно не допустить повторения войны, Холокоста, геноцида, новых форм рабства, дискриминации и угнетения людей. 

Празднование Дня Победы в Кишиневе. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон рассказал, как Молдова будет праздновать 75-летие Великой Победы

Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон с трибуны зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, напомнил Додон членам ПАСЕ, сообщив, что в Молдове 9 мая 2020 года пройдут масштабные празднования, посвященные Дню Победы.

Глава государства выразил убеждение, что этот праздник вносит важный вклад в решение задач по сплочению общества и достижению национального согласия.

"Пусть эти юбилейные даты служат нам напоминанием о том, что добро нуждается в нашей защите", — сказал Додон.

В этой связи президент Молдовы упомянул мемориальные мероприятия, связанных с 75-летием со дня освобождения Красной армией узников Освенцима, которые прошли в Польше. Игорь Додон подчеркнул, что в 2005 году в Молдове 27 января было официально объявлено Днем памяти жертв Холокоста.

Президент Молдовы находится с рабочим визитом в Страсбурге, где проходит пленарное заседание зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Россия поднимет вопрос по ситуации вокруг Sputnik Эстония в ПАСЕ
Додон отправляется в Страсбург, где выступит на пленарном заседании ПАСЕ
"Россия сегодня" в ПАСЕ: о притеснениях журналистов, тюрьме и вере в профессию
Теги:
ПАСЕ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Митинг-реквием в память о жертвах Холокоста.
Кишинев хранит память о жертвах Холокоста
Россия сегодня в ПАСЕ: о притеснениях журналистов, тюрьме и вере в профессию
"Россия сегодня" в ПАСЕ: о притеснениях журналистов, тюрьме и вере в профессию
Рост цен по-молдавски
За что жители Молдовы стали платить больше

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться