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Игорь Додон и Хендрик Деймс

Игорь Додон в Страсбурге встретился с руководством Совета Европы и ПАСЕ

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200129/29024165/igor-dodon-v-strasburge-vstretilsya-s-rukovodstvom-soveta-evropy-i-pase.html

Встречи состоялись в Страсбурге, где глава молдавского государства выступил на пленарном заседании ПАСЕ.

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился с председателем ПАСЕ Хендриком Деймсом и с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович Бурич. Встречи состоялись в Страсбурге, где глава молдавского государства выступил на пленарном заседании ПАСЕ.

В беседе с Хендриком Деймсом Игорь Додон дал высокую оценку партнерству Республики Молдова с Советом Европы и ПАСЕ. Президент Молдовы назвал "полезной и крайне важной" экспертизу, которую проводят структуры СЕ в рамках помощи Молдове по продвижению реформ.

"Кроме того, было подчеркнуто, что мы предпринимаем шаги для соблюдения взятых на себя обязательств с целью завершения процедуры мониторинга Республики Молдова со стороны ПАСЕ и перехода на другой структурный уровень с Парламентской Ассамблеей", - написал Игорь Додон в Facebook, отметив, что эта задача зафиксирована в плане действий правительства РМ на 2020-2023 годы.

Также Игорь Додон подтвердил решимость властей Молдовы работать над разрешением приднестровской проблемы в рамках формата "5+2".

В ходе встречи с Марией Пейчинович Бурич Игорь Додон подтвердил, что реформа юстиции является приоритетом для нынешней власти и выразил готовность оказать поддержку работе специально созданной для этого рабочей группе.

"Нам требуется помощь в определении проекта Стратегии реформы юстиции, а также для развития концепции оценивания судей и прокуроров согласно существующим стандартам и подготовки поправок в Конституцию. Отметил, что при общих усилиях у нас есть уникальный шанс двигаться в правильном направлении", - написал Додон.

Президент Молдовы пригласил Марию Пейчинович Бурич и Хендрика Деймса посетить Молдову в год, когда наша страна отмечает 25-летие со дня вступления в Совет Европы.

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Теги:
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