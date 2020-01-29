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Пленарное заседание ПАСЕ.

Додон в ПАСЕ поддержал инициативу РФ об утилизации боеприпасов в Кобасне

© Sputnik / Vladimir Fedorenko
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200129/29024560/dodon-v-pase-podderzhal-initsiativu-rf-ob-utilizatsii-boepripasov-v-kobasne.html

Глава государства заявил, что проблема приднестровского урегулирования и укрепление мер доверия находятся среди приоритетов официального Кишинева.

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в своем выступлении с трибуны пленарного заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержал выдвинутую в августе 2019 года инициативу России об утилизации боеприпасов, хранящихся на складах близ села Кобасна в днестровском Левобережье. 

Склад оружия
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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В ходе своего выступления он заявил, что проблема приднестровского урегулирования и укрепление мер доверия между Кишиневом и Тирасполем находятся среди приоритетов властей Молдовы.

Говоря о прогрессе в реализации мер, содержащихся в пакете "Берлин плюс", принятом на переговорах в формате "5+2", глава государства перечислил ряд направлений, по которым сторонам удалось достичь успеха в последнее время.

В их числе - выдача нейтральных номерных знаков для владельцев автомобилей из Приднестровья, признание дипломов приднестровских учебных заведений, а также проблема мобильной связи между берегами Днестра - в этом вопросе, по словам Додона, власти надеются "поставить точку в ближайшие месяц-полтора".

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Важными задачами, по заявлению президента, являются разработка основных параметров особого статуса Приднестровья в составе Республики Молдова и действия в области международного признания нейтрального статуса молдавского государства.

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