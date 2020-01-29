О чем говорил Игорь Додон в Страсбурге

Глава республики встретился с руководством ПАСЕ, Совета Европы и с председателем Венецианской комиссии и главой ЕСПЧ, а также выступил с трибуны пленарного заседания ПАСЕ.

КИШИНЕВ, 29 янв — Sputnik. Рабочий визит президента Молдовы в Страсбург, где проходит зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, оказался до предела насыщенным.

Встречи с руководством ПАСЕ и Совета Европы

Утром 29 января Игорь Додон беседовал с председателем ПАСЕ Хендриком Деймсом и с генсеком Совета Европы Марией Пейчинович Бурич.

В ходе встречи с Деймсом Додон дал высокую оценку партнерству Республики Молдова с Советом Европы и ПАСЕ. Президент Молдовы назвал "полезной и крайне важной" экспертизу, которую проводят структуры СЕ в рамках помощи Молдове по продвижению реформ.

"Кроме того, было подчеркнуто, что мы предпринимаем шаги для соблюдения взятых на себя обязательств с целью завершения процедуры мониторинга Республики Молдова со стороны ПАСЕ и перехода на другой структурный уровень в отношениях с Парламентской Ассамблеей", - написал Додон в Facebook, отметив, что эта задача зафиксирована в плане действий правительства РМ на 2020-2023 годы.

Также президент подтвердил решимость властей Молдовы работать над разрешением приднестровской проблемы в рамках формата "5+2".

В ходе встречи с Марией Пейчинович Бурич глава республики подтвердил, что реформа юстиции является приоритетом для нынешней власти и выразил готовность оказать поддержку работе специально созданной для этого рабочей группе.



"Нам требуется помощь в определении проекта Стратегии реформы юстиции, а также для развития концепции оценивания судей и прокуроров согласно существующим стандартам и подготовки поправок в Конституцию. Отметил, что при общих усилиях у нас есть уникальный шанс двигаться в правильном направлении", - написал Додон.

Президент Молдовы пригласил Бурич и Деймса посетить Молдову в год, когда наша страна отмечает 25-летие со дня вступления в Совет Европы.

Тематика беседы с главой Венецианской комиссии

Президент Молдовы встретился в Страсбурге с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккьо.

В ходе беседы глава государства высоко оценил готовность Венецианской комиссии провести срочную экспертизу Закона "О Высшем совете магистратуры".

"Отметил, что реформа юстиции является одним из базовых приоритетов руководства Республики Молдова", - написал Додон в Facebook.

Официальный Кишинев, по его словам, преобразование этой системы будет проводить в соответствии с моделью, которую одобрят международное сообщество, гражданское общество, отраслевые эксперты и руководство Республики Молдова.

С главой ЕСПЧ обсуждалось улучшение системы правосудия в РМ

Додон также встретился в Страсбурге с председателем Европейского суда по правам человека Линосом-Александром Сицилианосом.

Президент Молдовы подчеркнул, что государственные структуры прилагают все усилия для улучшения системы национальных судебных решений, обеспечения эффективного и надлежащего выполнения Конвенции и полноценного исполнения решений ЕСПЧ.

В завершение дискуссии глава государства подтвердил курс официального Кишинева на взвешенную внешнюю политику между Востоком и Западом, а также на неприкосновенность юриспруденции Суда, обеспечивающего и гарантирующего стабильность в стране и регионе.

На трибуне заседания ПАСЕ

В тот же день Додон выступил с речью на пленарном заседании ПАСЕ. Глава государства рассказал о ходе реформ и о борьбе с коррупцией, подчеркнул необходимость взвешенной внешней политики нашей страны, оценил прогресс в урегулировании приднестровского конфликта.

Также президент Молдовы рассказал о ситуации в сфере межэтнических отношений в Молдове. Эту часть своей речи он произнес на русском языке, подчеркнув, что русский является языком межнационального общения в Молдове.

Додон поддержал инициативу РФ об утилизации боеприпасов

В своем выступлении с трибуны пленарного заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы президент Молдовы поддержал выдвинутую в августе 2019 года инициативу России об утилизации боеприпасов, хранящихся на складах близ села Кобасна в днестровском Левобережье.

В ходе своего выступления он заявил, что проблема приднестровского урегулирования и укрепление мер доверия между Кишиневом и Тирасполем находятся среди приоритетов властей Молдовы.

Говоря о прогрессе в реализации мер, содержащихся в пакете "Берлин плюс", принятом на переговорах в формате "5+2", глава государства перечислил ряд направлений, по которым сторонам удалось достичь успеха в последнее время.

В их числе - выдача нейтральных номерных знаков для владельцев автомобилей из Приднестровья, признание дипломов приднестровских учебных заведений, а также проблема мобильной связи между берегами Днестра - в этом вопросе, по словам Додона, власти надеются "поставить точку в ближайшие месяц-полтора".

Важными задачами, по заявлению президента, являются разработка основных параметров особого статуса Приднестровья в составе Республики Молдова и действия в области международного признания нейтрального статуса молдавского государства.

Президент рассказал в ПАСЕ, как Молдова будет праздновать День Победы

Для европейского сообщества важно сохранение памяти о событиях, которые подтолкнули мир к краю пропасти, важно не допустить повторения войны, Холокоста, геноцида, новых форм рабства, дискриминации и угнетения людей, заявил Додон с трибуны ПАСЕ.

Он напомнил, что в этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, и рассказал о масштабных мероприятиях, посвященных Дню Победы, которые пройдут в Молдове 9 мая 2020 года.

В этой связи президент Молдовы упомянул мемориальные мероприятия, связанные с 75-летием со дня освобождения Красной армией узников Освенцима. Додон подчеркнул, что в 2005 году в Молдове 27 января было официально объявлено Днем памяти жертв Холокоста.

"Пусть эти юбилейные даты служат нам напоминанием о том, что добро нуждается в нашей защите", — сказал Додон.

Глава государства выразил убеждение, что празднование Дня Победы вносит важный вклад в решение задачи по сплочению общества и достижению национального согласия.

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