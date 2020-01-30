Румыния и США будут координировать позиции в отношении Республики Молдова

Об этом заявил МИД соседней страны по итогам встречи министра иностранных дел Румынии с послом США в Бухаресте.

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Ситуацию в Молдове обсудили глава МИД Румынии Богдан Ауреску и посол США в Бухаресте Адриан Цукерман.

По сообщению МИД Румынии, встреча министра иностранных дел и посла США состоялась в Бухаресте во вторник. В ходе встречи стороны обсудили план работы по общим приоритетам румыно-американской двусторонней повестки дня на 2020 год.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о событиях в Республике Молдова. Ауреску и Цукерман согласились продолжать тесную координацию между Бухарестом и Вашингтоном по этому вопросу, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Румынии.

Глава МИД Румынии и посол США в Бухаресте также обсудили планы совместных действий в области обороны и безопасности. Богдан Ауреску подчеркнул важность увеличения военного присутствия США в Румынии как "способа укрепления оборонительной и сдерживающей позиции на восточном фланге НАТО".

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