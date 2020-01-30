Встреча двух премьеров: о чем говорил Ион Кику с главой кабмина Казахстана

Премьер-министр Молдовы Ион Кику провел встречу в Алма-Ате с главой кабинета министров Казахстана Аскаром Маминым, основной темой переговоров стало социально-экономическое сотрудничество двух стран.

КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Глава молдавского кабмина в рамках рабочего визита в Казахстан, где участвует в Форуме по развитию цифровых технологий, провел встречу со своим казахским коллегой Аскаром Маминым.

"Я приветствую Вас в Казахстане. Уверен, что Ваш визит поспособствует развитию двухстороннего сотрудничества. Уверен, что потенциал взаимодействия наших государств – гораздо шире существующего на данный момент. Мы готовы предпринять все необходимые шаги для расширения этого сотрудничества", - заявил Мамин.

В свою очередь, Кику подчеркнул, что потенциал сотрудничества Молдовы с Евразийским экономическим союзом – велик и до конца не освоен. А участие молдавской делегации в Форуме по развитию цифровых технологий, по мнению Кику, позволит специалистам из двух стран обменяться имеющимся опытом.

Премьер-министры договорились интенсифицировать работу межправительственной комиссии, чтобы найти взаимовыгодные проекты, которые удалось бы реализовать в ближайшее время. Основной акцент в сотрудничестве Кику и Мамин договорились поставить на развитии торгово-экономических и социально-культурных проектов.

Товарооборот между Молдовой и Казахстаном с января по конец ноября прошлого года составил 19 миллионов долларов. Мамин уточнил, что казахские инвесторы находятся в поисках новых рынков, а Молдова могла бы стать той площадкой, на которой создавались бы совместные предприятия и где бы реализовывали взаимовыгодные проекты.

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