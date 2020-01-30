Что и как белоруссы будут восстанавливать в Молдове - важная встреча Кику

В Казахстане премьер-министр Молдовы встретился со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом, главы правительств обсудили конкретные шаги, которые поспособствуют улучшению инфраструктуры нашей страны.

КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. Молдова и Белоруссия всегда находились в теплых отношениях, об этом можно судить по характеру диалога между главами двух государств и по динамично развивающемуся двустороннему сотрудничеству.

Премьер-министр РМ Ион Кику, находясь в Алма-Аты на заседании Евразийского экономического союза, провел встречу со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.

Среди главных тем переговоров - возможное участие белорусского предприятия "Белавтодор" в ремонте магистралей в республике, закупка для городов нашей страны новых автобусов и троллейбусов, расширение экспорта товаров из Молдовы на белорусский рынок.

Румас заявил, что в двусторонних отношениях с Молдовой есть много возможностей, которые необходимо использовать во благо наших стран и народов.

© Photo : Guvernul Republicii Moldova Премьер-министр Молдовы Ион Кику встретился с главой кабинета министров Беларуси.

"Нам известно, что вы намерены крупно инвестировать в инфраструктурные проекты, поэтому наше предприятие "Белавтодор" примет участие в конкурсе, организуемом правительство РМ", - отметил Румас.

В свою очередь, Кику подчеркнул, что наращивание двустороннего сотрудничества с Белоруссией поспособствует более интенсивному социально-экономическому развитию, придаст новый импульс привлечению инвестиций в Молдову. Особенно актуально, по мнению молдавского премьера, привлечь крупных белорусских инвесторов к работе в свободных экономических зонах Молдовы.

"Мы знаем качество белорусских дорог, мы были бы рады, чтобы профильное белорусское предприятие передало Молдове свой опыт в этом направлении", - отметил глава молдавского кабмина.

© Photo : Guvernul Republicii Moldova Премьер-министр Молдовы Ион Кику встретился с главой кабинета министров Беларуси.

Кику также отметил важность проведения заседания межправительственной комиссии, на котором можно было бы более детально обсудить расширение поставок плодоовощной продукции из нашей страны на белорусский рынок. Молдавский премьер запросил у своего коллеги поддержку заявления, поданного правительством нашей страны на вступление в Евразийский банк развития.

В завершении встречи Кику сообщил Румасу о том, что за 11 месяцев минувшего года (с января по ноябрь) товарооборот между двумя государствами достиг 195 миллионов долларов. По мнению главы молдавского кабмина, эти цифры могли бы быть больше, а план деятельности правительства РМ на 2020-2023, его экономическая составляющая, помогут нарастить эти показатели в ближайшие несколько лет.

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