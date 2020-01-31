Великобритания в пятницу выбывает из Евросоюза

В день выхода из Евросоюза в обращение поступит памятная монета Brexit, на которой будет написано "Мир, процветание и дружба со всеми народами".

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Великобритания отсчитывает последние часы нахождения в составе ЕС, 31 января в 23.00 по лондонскому времени (02.00 мск) страна официально покинет сообщество.

Заседание кабмина Британии пройдет в городе Сандерленде, который первым объявил, что проголосовал за Brexit на референдуме 2016 года, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение канцелярии премьер-министра страны Бориса Джонсона.

За час до этого основные телеканалы страны покажут записанное заранее обращение Джонсона к нации.

"Наша задача как правительства, моя задача — объединить страну и вести ее вперед. И самое главное, что нужно сказать сегодня: что это не конец, а начало. Это момент, когда наступает рассвет и когда занавес поднимается перед новым действием. Это момент истинного национального обновления и перемен. Это рассвет новой эры, в которой мы больше не допустим, чтобы ваши жизненные возможности и жизненные возможности вашей семьи зависели от того, в какой части страны вы выросли. Это момент, когда мы начинаем объединяться и расти", — скажет Джонсон в своем выступлении.

Ранее офис премьера сообщил, что в вечер Brexit на стену здания будут проецироваться часы, которые будут вести обратный отсчет времени до 23.00. Здания на Уайтхолле также планируется подсветить.

Британские флаги украсят Парламентскую площадь. Также в день выхода из Евросоюза в обращение поступит памятная монета Brexit, на которой будет написано "Мир, процветание и дружба со всеми народами". В октябре прошлого года почти три миллиона 50-пенсовых монет, отчеканенных специально для увековечения выхода Великобритании из сообщества, были отправлены на переплавку из-за переноса Brexit на более поздний срок.

Биг-Бен час "развода" не ознаменует: запуск находящихся под ремонтом часов обойдется слишком дорого.

Великобритания всегда стремилась сохранить максимальную независимость в экономических и политических вопросах. Это подтверждает отказ присоединиться к крупнейшим интеграционным проектам ЕС — к зоне евро, а также Шенгенским соглашениям, отменяющим визовый контроль на общих границах. В 2013 году Великобритания не поставила свою подпись под Бюджетным пактом, который предписывал проведение согласованной налоговой и бюджетной политики в странах ЕС.

Также Великобритания в сентябре 2015 года в ходе встречи глав МВД ЕС, экстренно собранной из-за миграционного кризиса в Европе, категорически отказалась размещать на территории своего государства мигрантов.

Они были готовы только принимать беженцев напрямую из лагерей в Сирии. А установленная в ЕС валюта евро так и не заменила фунт стерлинга.

Переговоры о выходе из Европейского союза между Европейским союзом и СК были проведены в соответствии со статьей 50 Договора о Европейском союзе.

От имени Европейского союза переговоры вёл Европейская комиссия во главе с главным переговорщиком Мишелем Барнье. В переговорах Европейская комиссия руководствовалась согласованными странами-членами принципами.

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