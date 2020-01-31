Премьер Молдовы выразил заинтересованность в диалоге со странами-членами ЕАЭС

Глава правительства Молдовы считает, что диалог важен для создания экономических партнерских отношений, которые открывают возможности для развития и экономического роста.

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику выразил заинтересованность в тесном диалоге со странами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Глава кабмина республики сделал такое заявление на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета, которое состоялось в пятницу в Алма-Аты (Казахстан).

"Кику отметил интерес республики в тесном диалоге со странами членами ЕАС, в том числе в рамках платформы межправительственных заседаний этого объединения", - сообщили в пресс-службе правительства.

Он поблагодарил за приглашение принять участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

"Диалог важен при создании экономических партнерских отношений, которые открывают возможности для развития и экономического роста. Молдова - очень хорошее инвестиционное направление, а свободные экономические зоны страны - идеальное решение для компаний, заинтересованных в поставке продукции на рынок с примерно 900 миллионами потребителей", - заявил Кику.

В расширенном заседании Евразийского межправительственного совета приняли участие главы правительств России, Армении, Республики Беларусь, Казахстана и Кыргызстана.

Центральным вопросом дискуссий премьеров, как сообщили в правительстве Молдовы, стали изменения, вызванные развитием технологий и последствиями интенсификации процесса диджитализации. Все это в контексте глобализации экономики, пояснили в пресс-службе кабмина. Официальные лица подтвердили, что в основе улучшения торгово-экономических отношений лежит лижит и сотрудничество между правительствами, а также оперативность процесса принятия решений.

"В списке вопросов, по которым члены ЕАЭС намерены сконцентрировать усилия, значатся меры, направленные на снижение уровня теневой экономики и проблемы использования нелицензированных операционных программ, барьеров и ограничений в межгосударственной торговле, создание единых энергетических и транспортных рынков, а также рынков логистических услуг, и т другие меры для создания единого рынка", - отметили в правительстве.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - действующее с 2015 года международное интеграционное экономическое объединение, членами которого сейчас являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдова с 2018 года получила статус наблюдателя в этом объединении. А глава правительства республики впервые принимает участие в подобных мероприятиях.

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