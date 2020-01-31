18:23 31 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.30
  • USD17.51
  • RUB0.28
  • RON4.04
  • UAH0.70
Поиск
Встреча молдавского премьера Иона Кику с главой правительства России Михаилом Мишустиным

Кику рассказал, о чем говорил с Мишустиным

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
Получить короткую ссылку
13820
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2905/17/29051702.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200131/29051919/chicu-rasskazal-o-chem-govoril-mishustin.html

Это первая встреча глав правительств России и Молдовы после утверждения нового состава кабинета министров РФ.

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Глава молдавского правительства Ион Кику рассказал, что в беседе с премьером России Михаилом Мишустиным попросил его поддержать заявку республики на членство в Евразийском банке развития. Ответ собеседника был утвердительный. Об этом сообщили в пресс-службе молдавского кабмина. 

Официальные лица провели встречу на полях расширенного заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы (Казахстан) в пятницу, 31 января.

"Нас радует интерес российских компаний к нашему рынку. В Кишиневе состоялось заседание председателей Евразийского банка развития, в рамках которого обсуждалась возможность финансирования агропромышленного хаба, а также готовность финансирования других проектов", - отметил Кику.

Глава правительства Молдовы выразил уверенность, что отношения между Кишиневом и Москвой будут продолжать быстро развиваться.

Встреча Мишустина и Кику.
© Sputnik / Александр Астафьев
Мишустин: мы хотим заполнить сотрудничество с Кишиневом реальным содержанием

"Хочу поблагодарить правительство РФ за то, что так много было сделано после моего визита (в Россию) в ноябре. Оперативно был решен вопрос по авторизациям для транспорта, что практически спасло наш экспорт плодоовощной продукции в конце года. Мы вернемся к этому вопросу - по транспортным авторизациям на 2020 год, потому что считаем, что там ограниченное количество", - сказал Кику.

Он также выразил благодарность за то, что был пройден "этап по газовому вопросу" и продлен соответствующий контракт.

Кику напомнил и об увеличении Москвой категорий молдавских товаров, которые можно беспошлинно поставляться на российский рынок, а также о расширении списка осуществляющих эти операции молдавских экспортеров.

Молдавский премьер выразил надежду, что традиционные дружественные отношения между народами и правительствами наших стран будут продолжаться и дальше.

Молдавский премьер Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Премьер Молдовы выразил заинтересованность в диалоге со странами-членами ЕАЭС

Как сообщили в пресс-службе молдавского кабмина, Мишустин заверил, что правительство под его руководством готово укреплять отношения между Молдовой и Россией и стимулировать двустороннюю торговлю. Также российский премьер подтвердил намерение поддержать положительные изменения двусторонних отношений и активизацию торговли между государствами.

"В ходе встречи главы правительств подняли ряд важных вопросов по двусторонней повестке, в частности, возможности увеличения экспорта молдавской продукции на российский рынок, применения таможенных пошлин на импорт, упрощение доступа на оба рынка", - заключили в пресс-службе кабмина РМ.

Это первая встреча глав правительств России и Молдовы после утверждения нового состава кабинета министров РФ.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Ион Кику принял участие в деловом форуме "Digital Future of Global Economy"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Российская Венеция: утонченная и зыбкая красота Санкт-Петербурга
Ложка дегтя: почему ЕС отказывается от молдавского меда
Ложка дегтя: почему ЕС отказывается от молдавского меда
Рост цен по-молдавски
За что жители Молдовы стали платить больше

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться