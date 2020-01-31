Кику рассказал, о чем говорил с Мишустиным

Это первая встреча глав правительств России и Молдовы после утверждения нового состава кабинета министров РФ.

КИШИНЕВ, 31 янв – Sputnik. Глава молдавского правительства Ион Кику рассказал, что в беседе с премьером России Михаилом Мишустиным попросил его поддержать заявку республики на членство в Евразийском банке развития. Ответ собеседника был утвердительный. Об этом сообщили в пресс-службе молдавского кабмина.

Официальные лица провели встречу на полях расширенного заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы (Казахстан) в пятницу, 31 января.

"Нас радует интерес российских компаний к нашему рынку. В Кишиневе состоялось заседание председателей Евразийского банка развития, в рамках которого обсуждалась возможность финансирования агропромышленного хаба, а также готовность финансирования других проектов", - отметил Кику.

Глава правительства Молдовы выразил уверенность, что отношения между Кишиневом и Москвой будут продолжать быстро развиваться.

"Хочу поблагодарить правительство РФ за то, что так много было сделано после моего визита (в Россию) в ноябре. Оперативно был решен вопрос по авторизациям для транспорта, что практически спасло наш экспорт плодоовощной продукции в конце года. Мы вернемся к этому вопросу - по транспортным авторизациям на 2020 год, потому что считаем, что там ограниченное количество", - сказал Кику.

Он также выразил благодарность за то, что был пройден "этап по газовому вопросу" и продлен соответствующий контракт.

Кику напомнил и об увеличении Москвой категорий молдавских товаров, которые можно беспошлинно поставляться на российский рынок, а также о расширении списка осуществляющих эти операции молдавских экспортеров.

Молдавский премьер выразил надежду, что традиционные дружественные отношения между народами и правительствами наших стран будут продолжаться и дальше.

Как сообщили в пресс-службе молдавского кабмина, Мишустин заверил, что правительство под его руководством готово укреплять отношения между Молдовой и Россией и стимулировать двустороннюю торговлю. Также российский премьер подтвердил намерение поддержать положительные изменения двусторонних отношений и активизацию торговли между государствами.

"В ходе встречи главы правительств подняли ряд важных вопросов по двусторонней повестке, в частности, возможности увеличения экспорта молдавской продукции на российский рынок, применения таможенных пошлин на импорт, упрощение доступа на оба рынка", - заключили в пресс-службе кабмина РМ.

Это первая встреча глав правительств России и Молдовы после утверждения нового состава кабинета министров РФ.

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