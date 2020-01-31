Ион Кику встретился с Николом Пашиняном и Мухаммедкалыем Абылгазиевым

Глава правительства Молдовы обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с премьер-министрами Армении и Кыргызстана.

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику провел в Алматы на полях заседания Евразийского межправительственного совета встречи с главами правительств Армении и Кыргызстана Николом Пашиняном и Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

С армянским коллегой обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества в экономической и социально-культурной сфере.

Кику рассказал о приоритетах правительства РМ на 2020 год и государственных инвестициях в развитие инфраструктуры по всей стране. Глава молдавского кабмина обратил внимание Пашиняна на преимущества открытия в Молдове свободных экономических зон для экспорта продукции на рынок ЕС.

С премьер-министром Кыргызстана Кику обсудил вопросы увеличения объемов торговли между двумя странами. Стороны пришли к выводу о необходимости активизировать двусторонние контакты.

В связи с этим было принято решение о возобновлении работы Межправительственной комиссии РМ-РК. Мухаммедкалый Абылгазиев предложил провести следующее заседание комиссии в Кыргызстане.

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