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Brexit/

МИДЕИ сделало заявление относительно выхода Великобритании из ЕС

© Sputnik / Густаво Вальенте
Политика
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Тема:
Новая история Европы - Brexit (103)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200131/29054535/midei-sdelalo-zayavlenie-otnositelno-vykhoda-velikobritanii-iz-es.html

В переходный период с 1 февраля по 31 декабря 2020 года законодательство Евросоюза продолжает применяться в Великобритании.

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова было официально уведомлено ЕС о выходе Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии из состава Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии ("Euratom") с 1 февраля 2020 года.

Brexit.
© CC0 / Pixabay / stux
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Соответствующий документ поступил из Брюсселя в молдавское дипломатическое ведомство 27 января 2020 года, сообщает МИДЕИ, вечером в пятницу.

В соответствии с соглашением между ЕС и Великобританией установлен переходный период с 1 февраля по 31 декабря 2020 года с возможностью продления еще на 24 месяца. 

В течение этого периода законодательство ЕС продолжает применяться в Великобритании, отмечает внешнеполитическое ведомство Молдовы.

"Республика Молдова приняла к сведению выход Великобритании и Северной Ирландии из состава ЕС и "Euratom", а также применение в переходный период в отношении Соединенного Королевства договоров, заключенных между Республикой Молдова и ЕС, в частности Соглашения об ассоциации", - говорится в заявлении МИДЕИ Молдовы.

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Тема:
Новая история Европы - Brexit (103)

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