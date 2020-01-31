МИДЕИ сделало заявление относительно выхода Великобритании из ЕС

В переходный период с 1 февраля по 31 декабря 2020 года законодательство Евросоюза продолжает применяться в Великобритании.

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова было официально уведомлено ЕС о выходе Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии из состава Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии ("Euratom") с 1 февраля 2020 года.

Соответствующий документ поступил из Брюсселя в молдавское дипломатическое ведомство 27 января 2020 года, сообщает МИДЕИ, вечером в пятницу.

В соответствии с соглашением между ЕС и Великобританией установлен переходный период с 1 февраля по 31 декабря 2020 года с возможностью продления еще на 24 месяца.

В течение этого периода законодательство ЕС продолжает применяться в Великобритании, отмечает внешнеполитическое ведомство Молдовы.

"Республика Молдова приняла к сведению выход Великобритании и Северной Ирландии из состава ЕС и "Euratom", а также применение в переходный период в отношении Соединенного Королевства договоров, заключенных между Республикой Молдова и ЕС, в частности Соглашения об ассоциации", - говорится в заявлении МИДЕИ Молдовы.

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