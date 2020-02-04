Госсекретарь МИДЕИ в Брюсселе обсудил отношения Молдовы с НАТО

Дипломат подтвердил намерение молдавских властей продолжить сотрудничество с Североатлантическим альянсом в рамках индивидуальной программы партнерства в 2020-2022 годах.

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Государственный секретарь МИДЕИ Георге Леукэ провел политические консультации с представителями НАТО на заседании Комитета постоянных представителей НАТО, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Молдовы.

Дипломат рассказал об итогах реализации Индивидуального плана действий партнерства с Североатлантическим Альянсом (IPAP) в 2017–2019 годах.

Госсекретарь МИДЕИ поблагодарил страны-члены НАТО за поддержку, оказанную Республике Молдова в процессе реформирования безопасности и обороны. В этом контексте он упомянул о выделении Молдове помощи для укрепления оборонного потенциала, обучении кадров, совместных научных и экологические проектах, программе борьбы с киберугрозами и сотрудничестве в области военной медицины.

Леукэ подтвердил намерение молдавских властей продолжить сотрудничество с военно-политическим блоком в рамках IPAP в 2020-2022 годах.

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На встрече с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоанэ представитель МИДЕИ РМ также подтвердил заинтересованность Кишинева в политическом диалоге с Североатлантическим альянсом.

Джоанэ высоко оценил вклад Молдовы в укрепление региональной безопасности, упомянув участие военнослужащих РМ в международной миссии KFOR в Косове.

Леукэ также встретился с заместителями генсека НАТО Антонио Миссироли и Таканом Ильдемом. В ходе состоявшихся бесед госсекретарь МИДЕИ подтвердил заинтересованность Молдовы в продолжении сотрудничества в борьбе с возникающими рисками для безопасности.

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