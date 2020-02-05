Парламент Румынии проголосовал за отставку правительства Орбана

КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. Парламент Румынии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Людовика Орбана, сообщает ro.sputnik.md.
Инициаторами отставки выступили фракции Социал-демократической партии и Демократического союза венгров Румынии. Поводом для вынесения вотума недоверия стало утверждение кабинетом министров многочисленных поправок в законы без консультаций и обсуждений.
Орбан был выдвинут румынским лидером Клаусом Йоханнисом на пост премьера. Кабмин под его руководством утвердили 4 ноября 2019 года. Орбан сменил на этом посту представителя социал-демократов Виорику Дэнчилэ.
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