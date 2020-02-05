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Людовик Орбан

Парламент Румынии проголосовал за отставку правительства Орбана

© AP Photo / Vadim Ghirda
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200205/29096158/parlament-romania-progolosoval-za-otstavku-pravitelstva-orban.html

Инициатором вотума недоверия выступили фракции Социал-демократической партии и Демократического союза венгров Румынии.

КИШИНЕВ, 5 фев - Sputnik. Парламент Румынии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством премьера Людовика Орбана, сообщает ro.sputnik.md.

Ливиу Драгня.
© Photo : Facebook / Liviu Dragnea
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За это решение проголосовал 261 депутат и сенатор. Согласно местному законодательству, вотум недоверия должны были поддержать минимум 233 парламентария, голосование проходило тайно.

Инициаторами отставки выступили фракции Социал-демократической партии и Демократического союза венгров Румынии. Поводом для вынесения вотума недоверия стало утверждение кабинетом министров многочисленных поправок в законы без консультаций и обсуждений.

Орбан был выдвинут румынским лидером Клаусом Йоханнисом на пост премьера. Кабмин под его руководством утвердили 4 ноября 2019 года. Орбан сменил на этом посту представителя социал-демократов Виорику Дэнчилэ.

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