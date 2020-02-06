Президент Румынии предложил кандидата на пост премьера страны

Румынский лидер, кажется, не учел позицию большинства в парламенте и посчитал, что новый кабинет министров должен формировать человек, который уже занимал пост главы правительства, отправленного в отставку.

КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис представил в четверг кандидатуру на пост премьера - им стал Людовик Орбан, которого накануне парламент страны отправил в отставку вместе со всем составом румынского кабинета министров, сообщает ro.sputnik.md.

"У нас либеральное правительство, которое вышло с реформами и различными улучшениями, и все это - на благо граждан. С другой стороны, у нас есть Социал-демократическая партия, которую представляет довольно много депутатов, и которая хочет остановить процессы", - сказал Йоханнис.

По его словам, правильным решением в этой ситуации стало бы обращение к электорату, проще говоря, - досрочные выборы. Однако в рамках консультаций в президентском дворце в Котроченах одни политические силы посчитали это необходимым и нужным шагом, а другие высказались за то, досрочные выборы нужно еще обсудить внутри партий.

"Пока делаем конкретный шаг - выдвигаю Людовика Орбана для формирования нового правительства", - заключил Йоханнис. © AP Photo / Vadim Ghirda Парламент Румынии проголосовал за отставку правительства Орбана

В среду, 5 февраля, парламент Румынии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством Орбана. За это решение проголосовал 261 депутат и сенатор. Согласно местному законодательству, вотум недоверия должны поддержать минимум 233 парламентария, голосование проходило тайно.

Инициаторами отставки выступили фракции Социал-демократической партии и Демократического союза венгров Румынии. Поводом для вынесения вотума недоверия стало утверждение кабинетом министров многочисленных поправок в законы без консультаций и обсуждений.

Впервые Орбан был выдвинут румынским лидером Клаусом Йоханнисом на пост премьера в ноябре прошлого года. Кабмин под его руководством утвердили 4 ноября 2019-го. Тогда Орбан сменил на этом посту представителя социал-демократов Виорику Дэнчилэ.

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