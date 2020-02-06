Президент Румынии предложил кандидата на пост премьера страны

КИШИНЕВ, 6 фев - Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис представил в четверг кандидатуру на пост премьера - им стал Людовик Орбан, которого накануне парламент страны отправил в отставку вместе со всем составом румынского кабинета министров, сообщает ro.sputnik.md.
"У нас либеральное правительство, которое вышло с реформами и различными улучшениями, и все это - на благо граждан. С другой стороны, у нас есть Социал-демократическая партия, которую представляет довольно много депутатов, и которая хочет остановить процессы", - сказал Йоханнис.
По его словам, правильным решением в этой ситуации стало бы обращение к электорату, проще говоря, - досрочные выборы. Однако в рамках консультаций в президентском дворце в Котроченах одни политические силы посчитали это необходимым и нужным шагом, а другие высказались за то, досрочные выборы нужно еще обсудить внутри партий.
"Пока делаем конкретный шаг - выдвигаю Людовика Орбана для формирования нового правительства", - заключил Йоханнис.© AP Photo / Vadim Ghirda
В среду, 5 февраля, парламент Румынии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством Орбана. За это решение проголосовал 261 депутат и сенатор. Согласно местному законодательству, вотум недоверия должны поддержать минимум 233 парламентария, голосование проходило тайно.
Инициаторами отставки выступили фракции Социал-демократической партии и Демократического союза венгров Румынии. Поводом для вынесения вотума недоверия стало утверждение кабинетом министров многочисленных поправок в законы без консультаций и обсуждений.
Впервые Орбан был выдвинут румынским лидером Клаусом Йоханнисом на пост премьера в ноябре прошлого года. Кабмин под его руководством утвердили 4 ноября 2019-го. Тогда Орбан сменил на этом посту представителя социал-демократов Виорику Дэнчилэ.
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