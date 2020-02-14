Телефонный разговор Путина и Зеленского: что стало темой обсуждения

КИШИНЕВ, 14 фев — Sputnik. Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили по телефону выполнение договоренностей, достигнутых в ходе Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки", уточнил источник.
Собеседники отметили необходимость активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.
Кроме того, президенты согласились, что акцент необходимо делать на обмене пленными.
"Нормандская четверка"
Рабочий орган в составе руководителей России, Украины, Германии и Франции, ищущий пути урегулирования конфликта на востоке Украины. В 2015-2016 годах стороны пришли к соглашению о линии разграничения и отводе вооружений, подготовили встречу в Минске, что привело к подписанию Минских соглашений.
На последнем саммите в Париже, который состоялся 9 декабря 2019 года, участники приняли коммюнике, в котором подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы.
Киев, Донецк и Луганск обязались:
— открыть новые пункты пропуска;
— продвинуться в разминировании;
— провести обмен удерживаемыми лицами;
— закрепить в украинском законодательстве "формулу Штайнмайера";
— согласовать все правовые аспекты особого статуса Донбасса, чтобы обеспечить его действие на постоянной основе.
Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемыми лицами. В Москве не раз подчеркивали, что Киев уклоняется от выполнения обязательств, в то время как именно от этого зависит согласование Россией следующей встречи.
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