Пока все спали: предложение Киева Бухаресту, полет астероида и секс-скандал

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Киев хочет сотрудничать с Румынией в военно-морской сфере, кандидат в мэры Парижа снялся с выборов из-за компромата сексуального характера, объяснение ученого о последствии пролета астероида мимо Земли - три сюжета, которые мы отобрали для нашего утреннего обзора.

"Русские плывут!"

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сделал Румынии предложение: посотрудничать в военно-морской сфере на Черном море. Главе оборонного ведомства кажется, что "обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море". Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

По словам Загароднюка, он встретился на Мюнхенской конференции по безопасности с министром обороны Румынии Николае-Ионелом Чуке, с которым обсудил возможность обмена информацией о воздушной и морской ситуации в Черном море.

Интересно только для науки

Астероид, который сегодня пролетит вблизи Земли, не несет никакой угрозе нашей планете, объяснил научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.

"Там гигантское расстояние, он действительно неопасен. Рядовое событие. Для науки интересное, а в практическом плане неопасное", — цитирует Шустова РИА Новости.

Ученый уточнил, что более 40 астероидов размером до 100 метров ежегодно пролетают мимо Земли на расстоянии ближе, чем Луна.

NASA has confirmed that a 'potentially hazardous' asteroid is hurtling towards Earth at an incredible speed. https://t.co/1t1toayV0l pic.twitter.com/VqTGsyOgN2 — IGN (@IGN) February 13, 2020

​"Такие события происходят практически каждую неделю. Все от размеров зависит, крупные реже, конечно, пролетают", — сказал добавил он.

Ранее НАСА предупредило, что астероид с номером 163373 диаметром от 440 до 990 метров пролетит вблизи Земли 15 февраля. Он приблизится к планете на дистанцию в 15 раз дальше расстояния от Земли до Луны.

Компромат на Гриво

Внимание французских СМИ было приковано к кандидату на пост мэра Парижа Бенжамену Гриво, который снял свою кандидатуру с выборов из-за распространения в социальных сетях видео сексуального характера.

Предполагается, что к распространению видео причастен российский художник-акционист Петр Павленский, получивший политическое убежище во Франции, который опубликовал ссылку на сайт, где содержатся интимные видео, и фрагменты переписки.

Газета Figaro отмечает, что Павленский "обещает новые откровения" о жизни французских политиков. Издание приводит слова художника, который заявил, что для него, как для жителя Парижа, важно, что баллотировавшийся на пост мэра города семьянин Грево на самом деле лжет избирателям.

Скандальный художник-акционист известен в первую очередь впечатляющими перфомансами. В январе 2019 года его приговорили в Париже к трем годам тюрьмы (из них два — условно) за поджог фасада столичного отделения Банка Франции в октябре 2017 года.