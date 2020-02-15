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Президент Молдовы Игорь Додон встретился в Мюнхене с госсекретарем США Майком Помпео

Додон поблагодарил Майка Помпео за позицию в отношении Влада Плахотнюка

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200215/29211861/dodon-pogovoril-s-pompeo-o-plakhotnyuke-chto-zayavil-prezident-moldovy.html

В перерыве между рабочими сессиями Мюнхенской конференции по безопасности глава государства Игорь Додон провел неформальную беседу с государственным секретарем США Майком Помпео.

КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Находясь с рабочим визитом в Мюнхене, где проходит международная конференция по безопасности, президент Молдовы Игорь Додон встретился с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майклом Помпео. Стороны обсудили двусторонние отношения между Молдовой и США и перспективы их развития.

"Кратко обсудили двусторонние отношения, и я выразил признательность за ясную, публично озвученную позицию Госдепартамента США в отношении сбежавшего из Молдовы Владимира Плахотнюка", - написал Додон на своей персональной страничке в Facebook.
Игорь Додон Igor Dodon
© Sputnik / Osmatesco
Додон о миллиарде, двойной идентичности Плахотнюка и встречах с демократами

США внесли в санкционный список молдавского олигарха, экс-главу Демократической партии Владимира Плахотнюка за коррупционную деятельность.

"Коррупционная деятельность Владимира Плахотнюка подорвала правовые основы и серьезно скомпрометировала независимость демократических институтов Молдовы. Сегодня я официально вношу его в санкционный список. США поддерживают Молдову в ее борьбе против коррупции", - написал Помпео у себя в Twitter 13 января текущего года.

Как уточнили в Госдепартаменте США, Плахотнюк и члены его семьи – супруга Оксана Килдеску, сын Тимофей Плахотнюк и несовершеннолетний ребенок – не могут получать американские визы.

Экс-лидер Демпартии покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как на тот момент возглавляемая им ДПМ объявила о переходе в оппозицию.

Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что Плахотнюк может находиться в США.

Плахотнюк - один из богатейших бизнесменов Молдовы. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей.

На родине Плахотнюк проходит обвиняемым по двум делам, которые касаются отмывания денег в особо крупных размерах. В частности, он подозревается в том, что в 2013-2015 годах создал схему для отмывания через сеть экономических агентов 18 миллионов долларов и 3,5 миллионов евро.

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Теги:
разговор, конференция, Мюнхен, встреча, Игорь Додон, Майк Помпео


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