Макрон заявил, что Европе нужен открытый диалог с Россией

Президент Франции заметил, что Европа не сразу начнет перезапуск диалога с Россией, но ее нельзя блокировать и игнорировать.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Европе нужен диалог с Россией, а не устанавливать санкции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает РИА Новости, французский лидер подчеркнул, что Россию " нельзя блокировать и игнорировать", а введённые ранее рестрикции ничего положительного Европе не принесли. По словам Макрона, Европе выгодно обсуждать с Россией и вопросы безопасности.

"Стратегический диалог с Россией должен основываться на способности регулировать замороженные конфликты, способности обсуждать кибербезопаность, космос, то есть эту архитектуру безопасности", - уточнил он

Макрон заметил, что перезапуск диалога с Россией в Европе начнется не сразу, путь может быть долгим.

"Но я думаю, что этот путь заслуживает доверия", - уверен французский лидер.

Ранее специалисты отмечали, что от санкций в адрес России страдают сами европейские страны, их бизнес. Европе стоит уже отказаться от санкций против России, полагают и во Франции, и в Германии, и в Италии, и в Австрии.