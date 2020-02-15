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Владимир Путин и Эммануэль Макрон, архвное фото

Макрон заявил, что Европе нужен открытый диалог с Россией

© AFP 2019 / TOBIAS SCHWARZ
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200215/29214117/Makron-zayavil-chto-Evrope-nuzhen-otkrytyy-dialog-s-Rossiey.html

Президент Франции заметил, что Европа не сразу начнет перезапуск диалога с Россией, но ее нельзя блокировать и игнорировать.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Европе нужен диалог с Россией, а не устанавливать санкции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе  Мюнхенской конференции по безопасности. 

Игорь Додон с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, архивное фото.
© Photo : Facebook / Dodon Igor
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Как передает РИА Новости, французский лидер подчеркнул, что Россию " нельзя блокировать и игнорировать", а введённые ранее рестрикции ничего положительного Европе не принесли. По словам Макрона, Европе выгодно обсуждать с Россией и вопросы безопасности.

"Стратегический диалог с Россией должен основываться на способности регулировать замороженные конфликты, способности обсуждать кибербезопаность, космос, то есть эту архитектуру безопасности", -  уточнил он  

Макрон заметил, что перезапуск диалога с Россией в Европе начнется не сразу, путь может быть долгим.

"Но я думаю, что этот путь заслуживает доверия", - уверен французский лидер.

Ранее специалисты отмечали, что от санкций в адрес России страдают сами европейские страны, их бизнес. Европе стоит уже отказаться от санкций против России, полагают и во Франции, и в Германии, и в Италии, и в Австрии. 



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