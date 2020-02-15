Встречи Додона с мировыми лидерами - о чем удалось договориться для Молдовы

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности глава государства Игорь Додон провел ряд важных встреч с мировыми лидерами, президенту удалось достичь конкретных договоренностей и пригласить Эммануэля Макрона посетить Кишинев с рабочим визитом.

КИШИНЕВ, 15 фев - Sputnik. Рабочая повестка дня президента Молдовы в ходе Мюнхенской международной конференции по безопасности в субботу, 15 февраля, была поистине насыщенной. Глава государства встретился, как мировыми лидерами, так и главами основных мировых организаций, где детально обговорил действия властей нашей страны и перспективы привлечения инвестиций.

Встреча с Макроном

В Мюнхене Додон провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, где главы государств обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, региональной и европейской безопасности.

"Пригласил господина Макрона посетить Молдову с официальным визитом и очень надеюсь увидеть его в нашей стране в ближайшее время" - написал Додон на своей персональной страничке в социальной сети Facebook по результатам встречи.

Глава государства напомнил, что последний официальный визит президента Франции в Молдову был в сентябре 1998 года. При этом наша страна - полноправный участник Международной организации Франкофонии.

Молдова-Болгария: многовековые традиции дружбы

В продолжение визита в Мюнхен Додон провел рабочую встречу с премьер-министром Республики Болгария Бойко Борисовым.

Стороны высоко оценили двусторонние отношения в торгово-экономической, культурной, гуманитарной сфере, в области туризма и образования.

"Обсудили предстоящий нынешней весной официальный визит президента Болгарии Румена Радева в Молдову и выступили за активизацию сотрудничества на уровне наших парламентов", - уточнил президент.

Глава болгарского кабмина подчеркнул ту роль, которую играет 52-тысячная болгарская община Молдовы в укреплении связей между двумя странами. Додон, в свою очередь, выразил признательность болгарским партнерам за помощь в реализации социальных и гуманитарных проектов в Тараклийском районе республики.

Президент призвал болгарских партнеров инвестировать в инфраструктурные и другие приоритетные проекты, о необходимости внедрения которых не раз заявляли представители высшего руководства Молдовы.

ОБСЕ и приднестровское урегулирование

В Мюнхене прошла встреча президента РМ с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером. Обсудили широкий круг вопросов, касающихся отношений между Молдовой и этой международной организацией, в том числе в части укрепления правового государства, защиты прав человека и проведения свободных выборов.

"Особое внимание уделили нынешнему состоянию и перспективам урегулирования приднестровской проблемы, где ОБСЕ традиционно выступает в роли основной переговорной площадки. Указал на необходимость продолжения "политики малых шагов" и дальнейшей имплементации протокола "Берлин+", - уточнил глава государства по итогам встречи.

В контексте приднестровского урегулирования президент рассказал о встречах с премьером Албании Эди Рамой, (страны, председательствующей в ОБСЕ в нынешнем году), и подчеркнул, что Молдова рассчитывает на содействие этой страны в сближении двух берегов Днестра.

Немецкий капитал в Молдове

Додон также встретился в Мюнхене с исполнительным директором Восточного комитета германской экономики Михаэлем Хармсом. Он отметил значительную роль Германии как одного из ведущих торговых партнеров Республики Молдова и одного из активных инвесторов в экономику нашей страны.

Так, за январь-сентябрь 2019 года объем поставок молдавских товаров в Германию вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, хотя импорт из этой страны по-прежнему превышает наш экспорт.

"Приветствовал тот факт, что в Молдове действуют около 430 предприятий с немецким капиталом, а объем их инвестиций превышает 770 миллионов леев", - уточнил президент РМ.

Стороны обсудили предстоящий в конце марта визит представителей 16 крупных немецких компаний в Кишинев для участия в форуме, где будет и высшее руководство нашей республики. Это мероприятие даст хороший импульс двустороннему сотрудничеству, уточнил Додон на встрече.

Пре6зидент Молдовы призвал немецких инвесторов более активно участвовать в проектах, связанных с транспортной инфраструктурой, отраслями энергетики, логистики, информационных технологий и по другим приоритетным направлениям.

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