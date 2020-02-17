Лавров о "сделке века": США проигнорировали общепризнанный подход

Сергей Лавров отметил, что наработки США предполагают решение всех ключевых проблем за счет односторонних уступок в пользу Израиля.

КИШИНЕВ, 17 фев - Sputnik. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что официальный Вашингтон проигнорировали международно признанный подход к ближневосточному урегулированию, вряд ли это поможет ситуации.

"США в своем стиле предложили "одним махом" решить один из самых застаревших конфликтов современности. При этом в Вашингтоне по сути проигнорировали общепризнанную международно-правовую базу ближневосточного урегулирования, включающую в себя резолюции СБ и ГА ООН, Арабскую мирную инициативу", - заявил Лавров в интервью итальянскому изданию La Stampa, передает РИА Новости.

Глава российского МИДа отметил, что наработки США предполагают решение всех ключевых проблем "окончательного статуса" палестинских территорий – границ, поселений, Восточного Иерусалима, беженцев – за счет односторонних уступок в пользу Израиля.

"Едва ли такой подход будет способствовать выправлению ситуации. На это указывает и то, что так называемую "сделку века" категорически отвергают палестинцы", - сказал Лавров.

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу Иордана и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.

Палестинцы и ряд арабских стран этот план не приняли: по их мнению, он лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.