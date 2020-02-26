Проблема невыдачи виз властями США: РФ требует арбитража в ООН

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Россия потребовала начать процедуру арбитража в ООН, чтобы решить проблему с регулярной невыдачей виз США иностранным дипломатам. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник.
В ООН 25 февраля состоялось заседание комитета по сношениям со страной пребывания. Представители российской стороны в очередной раз подняли вопрос о невыдаче американских виз дипломатам других государств.
"Россия и ряд других стран-членов ООН потребовали не просто передать в арбитраж вопрос о невыдаче американских виз иностранным дипломатам, но и запустить его работу для разрешения сложившейся ситуации", - сказал источник.
В ходе заседания позицию российской стороны поддержали Китай, Иран, Сирия, Куба, Белоруссия, Никарагуа.
Генеральная ассамблея ООН в конце прошлого года утвердила резолюцию, где призвала к Соединенные Штаты быстро выдавать въездные визы делегатам, которые едут участвовать в мероприятиях ООН. Документ предполагает, что если проблемы с выдачей виз не будут решены в разумный и ограниченный срок, "то серьезным образом будет рассмотрена возможность принятия мер, предусмотренных разделом 21 Соглашения о Центральных учреждениях". Речь идет о разрешении споров через арбитраж между ООН и США.
Ранее сообщалось, что Гутерриш разделяет позицию Москвы по проблеме невыдачи американских виз российским дипломатам для участия в работе Генеральной Ассамблеи. Об этом заявлял зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин.
Еще в прошлом году ситуацию обсуждали на заседании Комитета по сношениям с государством пребывания штаб-квартиры ООН.
Проблема существует несколько лет
В 2017 году с проблемами столкнулись российские дипломаты, командируемые в посольство в США, генеральные консульства и постоянное представительство при ООН. Затем "под ударом" оказались представители России, направляемые в Секретариат ООН в Нью-Йорке. В 2019 году было отказано во въезде многим из тех, кто должен был участвовать в пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и работе ее отдельных комитетов.
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