Проблема невыдачи виз властями США: РФ требует арбитража в ООН

Представители России уже не впервые подняли вопрос с невыдачей Штатами виз, позицию РФ разделяют еще несколько стран.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Россия потребовала начать процедуру арбитража в ООН, чтобы решить проблему с регулярной невыдачей виз США иностранным дипломатам. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник.

В ООН 25 февраля состоялось заседание комитета по сношениям со страной пребывания. Представители российской стороны в очередной раз подняли вопрос о невыдаче американских виз дипломатам других государств.

"Россия и ряд других стран-членов ООН потребовали не просто передать в арбитраж вопрос о невыдаче американских виз иностранным дипломатам, но и запустить его работу для разрешения сложившейся ситуации", - сказал источник.

Представитель ООН пообещал сообщить об этом генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

В ходе заседания позицию российской стороны поддержали Китай, Иран, Сирия, Куба, Белоруссия, Никарагуа.

Генеральная ассамблея ООН в конце прошлого года утвердила резолюцию, где призвала к Соединенные Штаты быстро выдавать въездные визы делегатам, которые едут участвовать в мероприятиях ООН. Документ предполагает, что если проблемы с выдачей виз не будут решены в разумный и ограниченный срок, "то серьезным образом будет рассмотрена возможность принятия мер, предусмотренных разделом 21 Соглашения о Центральных учреждениях". Речь идет о разрешении споров через арбитраж между ООН и США.

Ранее сообщалось, что Гутерриш разделяет позицию Москвы по проблеме невыдачи американских виз российским дипломатам для участия в работе Генеральной Ассамблеи. Об этом заявлял зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин.

Еще в прошлом году ситуацию обсуждали на заседании Комитета по сношениям с государством пребывания штаб-квартиры ООН.

Проблема существует несколько лет

Проблемы с выдачей виз россиянам для участия в международных мероприятиях на территории США стали возникать регулярно с 2014 года после резкого ухудшения двусторонних отношений из-за ситуации в Крыму и Донбассе. Так, в 2015 году США выдали визу с ограничениями спикеру Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко, из-за чего ей пришлось отменить визит для участия во Всемирной конференции глав парламентов стран-участниц Межпарламентского союза.

В 2017 году с проблемами столкнулись российские дипломаты, командируемые в посольство в США, генеральные консульства и постоянное представительство при ООН. Затем "под ударом" оказались представители России, направляемые в Секретариат ООН в Нью-Йорке. В 2019 году было отказано во въезде многим из тех, кто должен был участвовать в пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и работе ее отдельных комитетов.

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