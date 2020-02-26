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Клаус Йоханнис.

Президент Румынии предложил нового кандидата на пост премьера страны

© REUTERS / Inquam Photos / Octav Ganea
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200226/29335783/prezident-romania-predlozhil-kandidata-na-post-premera-strany.html

В Бухаресте пока не могут определиться с формированием нового правительства после отставки кабинета министров под руководством Людовика Орбана.

КИШИНЕВ, 26 фев - Sputnik. Президент Румынии Клаус Йоханнис представил в среду кандидатуру на пост премьера - им стал Флорин Василе Кыцу, сообщает ro.sputnik.md. Решение принято по итогам заседания с лидерами парламентских фракций.

"Сегодня решил назвать кандидата на пост премьер-министра Флорина Василе Кыцу, который предстанет, думаю, в ближайшее время перед парламентом со своей командой и программой правительства", - сказал Йоханнис.

Флорин Кыцу занимает пост министра финансов в отправленном в отставку, но продолжающем исполнять свои обязанности правительстве Лудовика Орбана. 

Флаг Румынии и Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В среду, 5 февраля, парламент Румынии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством Орбана. Это решение поддержал 261 депутат и сенатор. Согласно местному законодательству, вотум недоверия должны поддержать минимум 233 парламентария, голосование проходило тайно.

Инициаторами отставки выступили фракции Социал-демократической партии и Демократического союза венгров Румынии. Поводом для вынесения вотума недоверия стало утверждение кабинетом министров многочисленных поправок в законы без консультаций и обсуждений.

Впервые Орбан был выдвинут румынским лидером Клаусом Йоханнисом на пост премьера в ноябре прошлого года. Кабмин под его руководством утвердили 4 ноября 2019-го. Тогда Орбан сменил на этом посту представителя социал-демократов Виорику Дэнчилэ.

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