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Впервые за 11 лет: в Кремле подтвердили визит Путина в Молдову

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200228/29353442/Vpervye-za-11-let-v-Kremle-podtverdili-vizit-prezidenta-RF-v-Moldovu.html

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал корреспонденту Sputnik Молдова о возможной поездке российского лидера в Кишинев.

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин может посетить Молдову в первой половине 2020 года, этот факт подтвердил Sputnik Молдова пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Поездка возможна, но пока конкретных договоренностей по срокам нет", - сообщил Sputnik Молдова пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков отметил, что пока также не проработан статус визита российского президента: рабочий, официальный или государственный.

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Последний раз Молдову лидер России посещал в октябре 2009 года. Действующий на тот момент президент РФ Дмитрий Медведев принимал участие в заседании Совета глав государств СНГ, который прошел в Кишиневе.

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Ранее Игорь Додон заявлял, что в 2020 году республику, помимо президента Владимира Путина, могут посетить председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Мы ждем визита Путина или визита Мишустина. Я полагаю, что до июня-июля эти визиты состоятся", - отметил президент в эфире телеканала "Первый в Молдове".

В прошлом году Молдову посетил министр обороны России Сергей Шойгу, который принял участие в торжествах в связи с 75-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.

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