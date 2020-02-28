Впервые за 11 лет: в Кремле подтвердили визит Путина в Молдову

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал корреспонденту Sputnik Молдова о возможной поездке российского лидера в Кишинев.

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. Президент России Владимир Путин может посетить Молдову в первой половине 2020 года, этот факт подтвердил Sputnik Молдова пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Поездка возможна, но пока конкретных договоренностей по срокам нет", - сообщил Sputnik Молдова пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков отметил, что пока также не проработан статус визита российского президента: рабочий, официальный или государственный.

Последний раз Молдову лидер России посещал в октябре 2009 года. Действующий на тот момент президент РФ Дмитрий Медведев принимал участие в заседании Совета глав государств СНГ, который прошел в Кишиневе.

Владимир Путин - самый популярный иностранный политик в Молдове>>>

Ранее Игорь Додон заявлял, что в 2020 году республику, помимо президента Владимира Путина, могут посетить председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Мы ждем визита Путина или визита Мишустина. Я полагаю, что до июня-июля эти визиты состоятся", - отметил президент в эфире телеканала "Первый в Молдове".

В прошлом году Молдову посетил министр обороны России Сергей Шойгу, который принял участие в торжествах в связи с 75-летием освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK