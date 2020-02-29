Мирный пакт для Афганстана: талибы обещают его соблюдать, США - следить за этим

КИШИНЕВ, 29 фев — Sputnik. Соглашение подписали в субботу спецпредставитель США по Афганистану и глава делегации на переговорах Залмай Халилзад, а также политический лидер талибов мулла Абдул Гани Барадар, передает РИА Новости с церемонии, прошедшей в столице Катара Дохе.

На событии присутствовали представители более 30 стран.

"Это соглашение стало результатом многих усилий, этим мы подтверждаем, что Афганистан никогда не будет базой для террористов", — сказал госсекретарь США Майк Помпео, выступая на церемонии.

Стороны согласились, что США сократят численность войск в Афганистане с 12 до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а затем, если "Талибан" воздержится от насилия, продолжат в течение 14 месяцев выводить и свои силы, и силы НАТО. Взамен "Талибан" должен отказаться от использования афганской территории для нападения на США и другие страны.

Кроме того, стороны договорились о "постоянном и всеобъемлющем перемирии". Прямые переговоры между "Талибаном" и правительством Афганистана будут вестись в рамках межафганского диалога. Помимо этого, "Талибан" начнет взаимодействовать с Советом Безопасности ООН, чтобы его членов исключили из санкционного списка. Сделать это предполагается к концу мая.

"США и движение "Талибан" провели успешные переговоры в Катаре. Я поздравляю всех с этим достижением. Мы придерживаемся исполнения этого договора, как политическая сила также хотим, чтобы оно исполнялось соседними государствами", - отметил мулла Барадар.

США, в свою очередь, призывают радикальное движение "Талибан" придерживаться договоренностей. Вашингтон готов будет обнулить соглашение, если талибы не будут его соблюдать и не сядут за стол переговоров с Кабулом, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

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