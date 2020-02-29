17:31 29 Февраля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.77
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и представитель движения Талибан Абдул Гани Барадар во время подписания мирного соглашения. 29 февраля 2020.

Мирный пакт для Афганстана: талибы обещают его соблюдать, США - следить за этим

© AFP 2019 / GIUSEPPE CACACE
Политика
Получить короткую ссылку
44 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200229/29367295/mirnyy-pakt-dlya-afganstana-taliby-obeschali-ego-soblyudat-usa---sledit-za-etim.html

Документ предусматривает шаги на краткосрочную перспективу и возможность углубления процесса в случае успешного завершения начального этапа.

КИШИНЕВ, 29 фев — Sputnik. Соглашение подписали в субботу  спецпредставитель США по Афганистану и глава делегации на переговорах Залмай Халилзад, а также политический лидер талибов мулла Абдул Гани Барадар, передает РИА Новости с церемонии, прошедшей в столице Катара Дохе.

На событии присутствовали представители более 30 стран.

"Это соглашение стало результатом многих усилий, этим мы подтверждаем, что Афганистан никогда не будет базой для террористов", — сказал госсекретарь США Майк Помпео, выступая на церемонии.

Стороны согласились, что США сократят численность войск в Афганистане с 12 до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а затем, если "Талибан" воздержится от насилия, продолжат в течение 14 месяцев выводить и свои силы, и силы НАТО. Взамен "Талибан" должен отказаться от использования афганской территории для нападения на США и другие страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
Захарова: США подпишут соглашение с талибами, Россия всегда была за диалог

Кроме того, стороны договорились о "постоянном и всеобъемлющем перемирии". Прямые переговоры между "Талибаном" и правительством Афганистана будут вестись в рамках межафганского диалога. Помимо этого, "Талибан" начнет взаимодействовать с Советом Безопасности ООН, чтобы его членов исключили из санкционного списка. Сделать это предполагается к концу мая.

"США и движение "Талибан" провели успешные переговоры в Катаре. Я поздравляю всех с этим достижением. Мы придерживаемся исполнения этого договора, как политическая сила также хотим, чтобы оно исполнялось соседними государствами", - отметил мулла Барадар.

США, в свою очередь, призывают радикальное движение "Талибан" придерживаться договоренностей. Вашингтон готов будет обнулить соглашение, если талибы не будут его соблюдать и не сядут за стол переговоров с Кабулом, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Способны ли талибы сбивать самолеты ВС США?
Военное присутствие США и России за рубежом


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Работа дворников в Кишиневе.
Незаметные хранители чистоты: как трудятся женщины-дворники Кишинева
Необычная история пса, который гремит на всю Молдову
Необычная история пса, который "гремит" на всю Молдову
Криминал в Молдове за 2019
Криминальная Молдова: топ самых часто совершаемых преступлений

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться