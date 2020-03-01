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Кремль.

Наш ответ Эрдогану: реплика Кремля на заявление турецкого лидера по Сирии

© Sputnik / Evgeny Biyatov
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200301/29375134/nash-otvet-erdoganu-replika-kremlin-na-zayavlenie-turetskogo-lidera-po-sirii.html

Представитель администрации главы России напомнил, чье военное присутствие в этой стране имеет одобрение Дамаска.

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. Заявление турецкого лидера Реджепа Эрдогана, который накануне призвал своего российского коллегу оставить Анкару "один на один" с сирийскими властями, прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Sputnik / Yuri Cortez
Турецкий лидер сказал российскому, что хочет "разобраться" с Дамаском сам

Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях, подчеркнул представитель Кремля в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".

Песков напомнил, что Россия действует в регионе по просьбе легитимного сирийского руководства.

"Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречиях нормам и принципам международного права", — сказал он.

Также пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что сирийские военные борются с террористами, которых Турция обязалась деактивировать в рамках сочинских договоренностей.

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