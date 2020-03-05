Переговоры Путина с Эрдоганом: президенты сделали первые заявления

Президент Турции Тайип Эрдоган отметил, что отношения между Анкарой и Москвой развиваются по нарастающей, останавливаться нельзя.

КИШИНЕВ, 5 мар - Sputnik. Соболезнования по поводу гибели военнослужащих Турции в Сирии выразил президент России Владимир Путин турецкому лидеру Тайипу Эрдогану, передает РИА Новости.

В Москве начались переговоры двух президентов в связи с обострившейся ситуацией в Сирии. В конце февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.

"В начале нашей встречи я хочу еще раз выразить свои искренние соболезнования по поводу гибели ваших военнослужащих в Сирии. Гибель людей - это всегда большая трагедия", - сказал Путин.

Российский лидер заявил, что с Эрдоганом он проговорит всю ситуацию по Сирии, чтобы в дальнейшем избежать подобного и не допускать разлада в отношениях Москвы и Анкары.

"Конечно, нам нужно с вами обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного не повторялось и чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы относимся, и я знаю, вы тоже, очень внимательно и дорожим этим", - сказал президент России.

В свою очередь Эрдоган подчеркнул, что отношения двух стран находятся на подъеме.

"Мы сейчас переживаем период, когда отношения между Турцией и Россией достигли своего пика как в торговле, так и в оборонной промышленности. Считаем, что нам нужно продолжать двигаться в этом направлении, это является нашей основной задачей. Уверен, что мы преуспеем в этом деле", - сказал Эрдоган.

Российский лидер отметил, что разговор с турецким президентом начнется с глазу на глаз, а потом, при необходимости, к нему подключатся члены делегаций двух стран.

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