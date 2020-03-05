Диалог Путина и Эрдогана: прекращение огня в Идлибе, формула урегулирования

Переговоры в Кремле длились шесть часов, половину этого времени лидеры двух стран уделили общению с глазу на глаз.

КИШИНЕВ, 5 мар - Sputnik. Основной темой встречи стало обострение ситуации в идлибской зоне деэскалации.

Россия и Турция согласовали совместный документ по урегулированию в Сирии.

"По итогам наших переговоров мы согласовали совместный документ, положения которого огласят министры иностранных дел. В нем изложены те решения, которые мы вместе с президентом турецкой республики господином Эрдоганом выработали в ходе сегодняшних более шестичасовых консультаций", - сказал Путин.

Документ по урегулированию в Сирии включает в себя следующие пункты:

1. Прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с полуночи 6 марта;

2. Россия и Турция создают коридор безопасности протяженностью шесть километров к северу и югу от трассы М-4 в Сирии;

3. Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М-4.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь, под который вместе с боевиками попали турецкие военные, хотя они вообще не должны были находиться в этом районе. В результате погибли 36 турецких военнослужащих, более 30 человек получили ранения.

В ответ Анкара объявила о начале новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".

В России одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе назвали невыполнение Анкарой российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года.

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