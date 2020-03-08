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Президент Украины Владимир Зеленский

Мнение: жителям Украины надо готовиться к коллапсу и его последствиям

© Пресс-служба президента Украины
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200308/29457000/Mnenie-zhitelyam-Ukrainy-nado-gotovitsya-k-kollapsu-i-ego-posledstviyam.html

Президент Украины Владимир Зеленский упустил время для реформ для повышения эффективности госинститутов из-за неверно расставленных приоритетов, такое мнение выразил руководитель политпрограмм Украинского института будущего Юрий Романенко.

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство обернутся коллапсом, заявил в беседе с изданием "Главред" руководитель политпрограмм Украинского института будущего Юрий Романенко.

По мнению эксперта, судорожные попытки Зеленского напоминают апофеоз демонтажа госуправления.

Романенко отметил, что  профессионалы не стремятся идти на госслужбу со смешными зарплатами, "из-за которых вся жизнь оказывается под микроскопом".

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По словам эксперта, Зеленский упустил время для реформ, способных увеличить эффективность госинститутов, так как не мог правильно расставить приоритеты.

Он предупредил, что жителям Украины следует готовиться к коллапсу и жизни после него.

Ранее Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила на его место вице-премьера по вопросам развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Кроме того, был обновлен состав правительства страны.

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