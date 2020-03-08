Мнение: жителям Украины надо готовиться к коллапсу и его последствиям

Президент Украины Владимир Зеленский упустил время для реформ для повышения эффективности госинститутов из-за неверно расставленных приоритетов, такое мнение выразил руководитель политпрограмм Украинского института будущего Юрий Романенко.

КИШИНЕВ, 8 мар — Sputnik. Попытки президента Украины Владимира Зеленского найти министров в новое правительство обернутся коллапсом, заявил в беседе с изданием "Главред" руководитель политпрограмм Украинского института будущего Юрий Романенко.

По мнению эксперта, судорожные попытки Зеленского напоминают апофеоз демонтажа госуправления.

Романенко отметил, что профессионалы не стремятся идти на госслужбу со смешными зарплатами, "из-за которых вся жизнь оказывается под микроскопом".

По словам эксперта, Зеленский упустил время для реформ, способных увеличить эффективность госинститутов, так как не мог правильно расставить приоритеты.

Он предупредил, что жителям Украины следует готовиться к коллапсу и жизни после него.

Ранее Верховная рада Украины отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и назначила на его место вице-премьера по вопросам развития общин и территорий Дениса Шмыгаля. Кроме того, был обновлен состав правительства страны.

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