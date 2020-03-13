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Президент Путин провел заседание Совбеза РФ.

Путин созвал Совет безопасности: какие проблемы обсуждались

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200313/29522692/putin-sozval-sovet-bezopasnosti-kakie-problemy-obsuzhdalis.html

Оперативное совещание было посвящено трем злободневным темам, касающимся международной и внутренней повестки.

КИШИНЕВ, 13 мар - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Освобожденный от боевиков сирийский город Мааррат-эн-Нууман.
© Sputnik / Дмитрий Виноградов
Идлиб, первый день после переговоров Путина и Эрдогана: ситуация стабильна

По его словам,"Участники совещания обсудили выполнения договоренностей по Идлибу, заключенных в ходе недавнего рабочего визита президента Турции Тайипа Эрдогана. Состоялся также обмен мнениями по ситуации, связанной с сильной волатильностью на международных рынках. Говорили также о ситуации в мире вокруг угрозы коронавируса".

В совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь СБ РФ Николай Патрушев, глава МИД РФ Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин.

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