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Лудовик Орбан

Парламент Румынии утвердил кабмин "Орбан-3"

© Photo : Guvernul României
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200314/29535027/parlament-romania-utverdil-kabmin-orban-otpravlennogo-ranee-otstavka.html

Накануне президент Румынии Клаус Йоханнис призвал политформирования продемонстрировать политическую мудрость в условиях кризиса, связанного с распространением коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 14 мар - Sputnik. Румынские парламентарии утвердили в субботу правительство под руководством Лудовика Орбана. За это решение проголосовали 286 депутатов и сенаторов.

Таким образом, основные парламентские группы: социал-демократы, национал-либералы и представители "Союза спасения Румынии" объявили, что поддержат правительство, учитывая ситуацию в системе здравоохранения. 

Накануне президент Румынии Клаус Йоханнис призвал политформирования продемонстрировать политическую мудрость в условиях кризиса, связанного с распространением коронавируса нового типа. По итогам переговоров с политическими партиями румынский лидер в очередной раз выдвинул на пост главы кабинета министров Орбана, так как он оказался "единственной компромиссной фигурой".

Флаг Румынии и Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В среду, 5 февраля 2020 года, парламент Румынии проголосовал за вынесение вотума недоверия правительству под руководством Орбана. Это решение поддержал 261 депутат и сенатор. Согласно местному законодательству, вотум недоверия должны поддержать минимум 233 парламентария, голосование проходило тайно. Инициаторами отставки выступили фракции Социал-демократической партии и Демократического союза венгров Румынии. Поводом для вынесения вотума недоверия стало утверждение кабинетом министров многочисленных поправок в законы без консультаций и обсуждений.

После отставки Йоханнис предлагал кандидатуру Орбана на пост премьера, однако тогда парламентарии не поддержали позицию президента.

Впервые Орбан был выдвинут румынским лидером Клаусом Йоханнисом на пост премьера в ноябре прошлого года. Кабмин под его руководством утвердили 4 ноября 2019-го. Тогда Орбан сменил на этом посту представителя социал-демократов Виорику Дэнчилэ.

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