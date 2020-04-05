Песков: последствия пандемии коронавируса еще дадут о себе знать

КИШИНЕВ, 5 апр - Sputnik. Мировой экономический кризис, вызванный в том числе коронавирусом, еще заявит о себе, нужно готовиться к нему, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Разумеется, мы отдаем себе отчет, что тот экономический кризис мировой, который спровоцировал в том числе и коронавирус, он еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису, и, безусловно, потребуется координация действий антикризисных мер со стороны многих государств, поэтому предстоит много работы", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

При этом Песков отметил, что продление режима нерабочих дней в России - это чрезвычайная и огромная нагрузка для экономической жизни, подчеркнув, что вокруг этого решения было немало разногласий и споров.

"Но здесь есть одна константа. В любом случае для нас главное - это жизнь и здоровье людей. Не забывая, конечно, о тех трудностях, с которыми сталкиваются сейчас участники экономической жизни.

Пресс-секретарь главы российского государства затронул тему добычи нефти, падение цен на которую также стало причиной мирового экономического кризиса.

Он выразил мнение, что увеличение добычи нефти приведет к минимальной цене на нее, что не выгодно ни одной стране.

"Безусловно, мы сейчас видим, что наши партнеры из Саудовской Аравии пошли на беспрецедентные скидки, они пошли на беспрецедентное увеличение добычи. К чему это привело, это привело к тому, что еще немножко, и будут заполнены все хранилища нефти в мире. Танкеры уже используются не для перевозки нефти, а фактически как плавучие канистры. В итоге мы просто получим совершенно минимальную цену на нефть, что не выгодно ни одной стране", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1"

В начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, условия сделки не было продлены. С 1 апреля были сняты ограничения по добыче нефти в странах-участницах союза. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, привел к скачку курсов валют.

Владимир Путин назвал причинами снижения цен на нефть как ситуацию с коронавирусом, так и выход из сделки ОПЕК+ Саудовской Аравии, которая увеличила добычу нефти и объявила о готовности предоставить на нее скидки. Все вместе страны могли бы сократить добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки от докризисного уровня первого квартала, отметил президент России.