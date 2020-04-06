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Президент РФ В. Путин провел телефонный разговор с главами ДНР А. Захарченко и ЛНР И. Плотницким

Телефонный разговор Путина и Нетаньяху: коронавирус, чартеры, Песах

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200406/29783939/telefonnyy-razgovor-putina-i-netanyahu-koronavirus-chartery-pesakh.html

Общение между лидерами двух стран было инициировано израильской стороной, "состоялся тёплый разговор".

КИШИНЕВ, 6 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора выразили настрой на укрепление координации по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся в понедельник по инициативе израильской стороны.

"Обсуждены некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Выражен взаимный настрой на укрепление координации в деле противодействия распространению коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Стороны условились о контактах на различных уровнях.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону вопросы возвращения граждан обеих стран на родину.

"Я говорил по телефону с российским президентом Владимиром Путиным, состоялся тёплый разговор.... Мы обсудили сотрудничество в закупке медицинского оборудования и медицинских средств и договорились разрешить сообщение между Россией и Израилем, чтобы граждане обеих стран могли вернуться на родину", - написал Нетаньяху в Twitter.

​Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора Путин также поздравил Нетаньяху  с наступающим еврейским праздником Песах.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (518)

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