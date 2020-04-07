"Попытки экспроприации космического пространства": вред плюс опасность

В Москве отреагировали на указ президента США Дональда Трампа, закрепляющий право американцев добывать природные богатства за пределами земной орбиты.

КИШИНЕВ, 7 апр - Sputnik. Агрессивные планы США по присвоению себе права на добычу космических ресурсов вредят международному сотрудничеству, заявил заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космических телах.

"Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество", - привели РИА Новости в пресс-службе госкорпорации мнение Савельева.

"В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах - все помнят, что из этого вышло", - добавил он.

Попытки "приватизации" космоса в тех или иных формах были бы неприемлемы, заявил помощник президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов в космосе.

"Все-таки какая-то приватизация космоса в тех или иных формах, а сейчас я затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать это как попытку приватизации космоса, такие попытки были бы неприемлемы", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что этот случай еще нужно изучать с юридической точки зрения. "В данном случае нужно, конечно, давать юридическую оценку подобным решениям", - сказал Песков.

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