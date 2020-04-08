Трамп уверен, что спасение Америки — в космосе

Наибольший интерес, как пишет обозреватель, вызывает даже не реакция на указ, а сам факт его подписания: более актуальных проблем у Америки и ее лидера в настоящий момент не нашлось!

Президент США подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу ресурсов в космосе.

В документе прямо говорится: космос "законодательно и физически является уникальным доменом человеческой деятельности, и Соединенные Штаты не считают его всеобщим достоянием". Впрочем, как справедливо отметили в Белом доме, США лишь подтвердили давно обозначенную позицию, не внеся в нее каких бы то ни было изменений.

Российская реакция оказалась вполне прогнозируемой — сдержанно-осуждающей.

Наибольший же интерес — по большей части иронично-недоуменный — скорее вызывает сам факт подписания указа: вот других, более актуальных проблем у Америки и ее лидера в настоящий момент не нашлось!

И действительно, хотя весь мир переживает сейчас трудные времена, для характеристики ситуации именно в Соединенных Штатах больше подходит выражение "идеальный шторм".

С одной стороны, чрезвычайно тяжелая эпидемия COVID-19: наибольшее число заразившихся и более десяти тысяч умерших.

С другой стороны, острый экономический кризис, для купирования которого властями принимаются столь экстремальные меры, что эксперты сравнивают их с атомной бомбой, прозрачно намекая на то, что шаги по спасению экономики могут оказать на нее еще более губительный эффект.

За экономикой закономерно рухнула социальная сфера, похоронив незаурядные — на самом деле таковые — достижения трех лет президентства Трампа. Безработица бьет рекорды, а специалисты опасаются, что это только начало и дальше будет только хуже.

Кроме того, осталось чуть более полугода до очередных президентских выборов — судьбоносных не только для нынешнего хозяина Белого дома, но и для страны в целом.

И в подобной ситуации Дональд Трамп счел необходимым сосредоточить внимание на космосе.

Причем для него это не случайный интерес. Он уже неоднократно обращался к данной теме.

В январе прошлого года стало известно, что президент США в какой-то момент предлагал выделить НАСА неограниченную сумму денег в случае, если агентство успеет доставить человека на Марс к 2020 году.

В марте 2019-го Трамп потребовал доставить американцев на Луну в пятилетний срок. В июле он вернулся к разговору о Красной планете, пообещав скорую установку там флага США.

А в феврале уже этого года президент обратился к конгрессу с просьбой о финансировании программы пилотируемых полетов на Луну и Марс. Так что новый указ органично укладывается в политику, проводимую Трампом уже не первый год.

Главный вопрос в ином: как оценивать подобную последовательность, если не сказать одержимость, лидера США космической темой?

Эксцентричность Дональда Трампа стала притчей во языцех, что легко позволяет оппонентам обвинять его в любых грехах, включая глупость и даже сумасшествие (работу на Кремль можно даже не упоминать).

Однако за годы пребывания в Белом доме его хозяин доказал: имидж — только внешняя шелуха, на самом деле перед нами умный и очень эффективный управленец, умеющий добиваться успеха в самых неблагоприятных условиях.

Он сумел переломить в свою пользу ситуацию в Вашингтоне, где против него работала практически вся государственная машина США. Он выжал из экономической системы результаты, которые считались его оппонентами просто невозможными и недостижимыми. Да, ныне эти успехи обнулились под давлением обстоятельств (о которых Трамп также говорил давным-давно, жестко критикуя их), но факта это не меняет.

И вот теперь, когда на глазах рушится привычный мир, президент США продолжает педалировать тему освоения космоса.

Представляется, что со стороны Дональда Трампа это не чудачество и не глупость. Он на самом деле видит тут выход из тупика, в который зашла американская экономика. Вероятно, на его позицию влияет принадлежность к поколению, чья молодость пришлась на период массового оптимизма по поводу космических перспектив человечества. Однако по существу установленный президентом США "диагноз" абсолютно верен.

Глобальная экономика вошла в системный кризис, который повлечет за собой очередной большой передел. США являются главным бенефициаром существующей — агонизирующей — системы. В мире же набрали силу очень серьезные конкуренты, так что происходящие перемены сулят Вашингтону самые тяжелые потери. Ситуация усугубляется тем, что "глобус кончился" — на планете больше нет новых территорий и рынков, которые могли бы стать ресурсом для очередного витка экономического развития, как это было каждый раз в истории до этого.

В подобных обстоятельствах любые усилия по перестройке и обновлению американской экономики обернутся косметическим и кратковременным эффектом. Нужен принципиально новый источник, который обеспечил бы устойчивое развитие на протяжении длительного времени.

Судя по всему, Дональд Трамп видит в качестве такового внеземное пространство.

Это весьма сомнительная идея в глазах современного общества.

Пятьдесят-шестьдесят лет назад и специалисты, и широкие массы были убеждены, что к началу XXI столетия человечество будет полным ходом исследовать космос, черпая оттуда уникальные и неограниченные ресурсы.

Реальность оказалась куда менее оптимистичной.

Космос остается очень дорогостоящим "хобби" самых развитых держав мира. Его коммерческое использование крайне ограниченно (коммуникационные спутники и тому подобные проекты), зато СМИ регулярно приносят нерадостные новости. Буквально на прошлой неделе все узнали о банкротстве компании OneWeb и очередной неудаче Илона Маска.

Нет сомнения, что рано или поздно произойдет научный и технологический прорыв, который выведет человечество на новый этап освоения космоса, что сделает его коммерчески привлекательным.

Однако ставка на скорое решение данной проблемы откровенно рискованна. Но Трамп, похоже, намерен ее сделать.

Скорее всего, как бизнесмен и государственный деятель, умудрявшийся выбираться из глубочайших провалов, он убежден в справедливости давнего управленческого наблюдения: при наличии необходимых ресурсов (от финансовых до человеческих) и достаточного административного давления можно решить любую задачу.

Хотя правильнее было бы сказать — почти любую.

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