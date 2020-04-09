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Борис Джонсон у резиденции главы правительства Великобритании, архивное фото

Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату

© Sputnik / Алекс Макнотон
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200409/29830400/Borisa-Dzhonsona-pereveli-iz-reanimatsii-v-obychnuyu-palatu.html

Коронавирус у британского премьера был обнаружен в конце марта, премьер продолжал исполнять свои обязанности, находясь в  самоизоляции.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон, заразившийся COVID-19, был переведен из реанимации в обычную палату, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявления представителя офиса британского премьера.

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Коронавирус у Бориса Джонсона был обнаружен в конце марта, премьер продолжал исполнять свои обязанности, находясь в  самоизоляции. Но спустя неделю состояние его здоровья ухудшилось, он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Подключение к ИВЛ ему не понадобилось.

"Премьер-министр сегодня вечером был переведен из реанимации обратно в палату, где будет находиться под внимательным наблюдением на раннем этапе выздоровления. Он в отличном настроении", - сообщили в канцелярии.

Британского премьера поддержал президент США Дональд Трамп посвятил ему пост в Twitter.

​"Выздоравливай, Борис - написал Трамп.

Диагноз COVID-19 в Великобритании поставлен 65 077 больным, 7978 человек скончались, сообщает Национальная система здравоохранения. Всего в мире коронавирус обнаружен более чем у 1,5 млн человек, 93 425 из них погибли, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

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