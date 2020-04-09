Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату

Коронавирус у британского премьера был обнаружен в конце марта, премьер продолжал исполнять свои обязанности, находясь в самоизоляции.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон, заразившийся COVID-19, был переведен из реанимации в обычную палату, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявления представителя офиса британского премьера.

Коронавирус у Бориса Джонсона был обнаружен в конце марта, премьер продолжал исполнять свои обязанности, находясь в самоизоляции. Но спустя неделю состояние его здоровья ухудшилось, он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии. Подключение к ИВЛ ему не понадобилось.

"Премьер-министр сегодня вечером был переведен из реанимации обратно в палату, где будет находиться под внимательным наблюдением на раннем этапе выздоровления. Он в отличном настроении", - сообщили в канцелярии.

Британского премьера поддержал президент США Дональд Трамп посвятил ему пост в Twitter.

Great News: Prime Minister Boris Johnson has just been moved out of Intensive Care. Get well Boris!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 9, 2020

​"Выздоравливай, Борис - написал Трамп.

Диагноз COVID-19 в Великобритании поставлен 65 077 больным, 7978 человек скончались, сообщает Национальная система здравоохранения. Всего в мире коронавирус обнаружен более чем у 1,5 млн человек, 93 425 из них погибли, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

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