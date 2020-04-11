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Здание Совета Европы в Страсбурге

Сессия комитета министров Совета Европы запланирована на ноябрь

© Sputnik / Vladimir Fedorenko
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200411/29849303/Sessiya-komiteta-ministrov-Soveta-Evropy-zaplanirovana-na-noyabr.html

В настоящее время идет работа над подготовкой программы министерской сессии уставного органа Совета Европы.

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Сессия Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) должна состояться в ноябре в Афинах. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства Греции, которая будет страной-председателем организации.

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Первоначально заседание было запланировано на 15 мая и должно было быть организовано в Страсбурге. Однако сложившаяся с коронавирусом ситуация вынудила отложить проведение мероприятия.

Как уточнил представитель МИД Греции, в настоящее время готовится программа сессии уставного органа Совета Европы. Кроме того, по его словам, "в ноябре исполняется 70 лет подписания Европейской конвенции по правам человека".

Конвенция была подписана 4 ноября 1950 года. Документ устанавливает неотъемлемые права и свободы каждого человека и обязывает государства, ратифицировавшие конвенцию, гарантировать эти права каждому человеку, который находится под их юрисдикцией. При этом был создан реально действующий механизм защиты декларируемых прав в виде Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

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