В МИД России сказали, когда могут начать диалог с США по гиперзвуковому оружию

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Только при комплексном обсуждении аналогичных американских проектов, может состояться диалог с США по новым российским системам гиперзвукового оружия. Такое заявление сделал РИА Новости вице-министр иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Кроме того, нужно общение по созданию глобальной ПРО, размещению оружия в космосе и другим программам, которые крайне дестабилизируют стратегическую сферу и вызывают озабоченность Москвы.

По словам замглавы МИД России, в 2019 году в рамках ДСНВ для американской стороны провели показ ракетоносителя с планирующим блоком "Авангард". И, как подчеркнул Рябков, если действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений останется в силе "в течение каких-то нескольких лет после истечения первоначального десятилетнего срока, то, наверное, будет оправданно говорить, что эта система будет введена в рамки этого договора".

"Что касается ряда наших новых систем, которые американцы в последнее время именуют "экзотическими", то мы и от разговора по ним не уходим. Но хочу обратить особое внимание на то, что мы эти системы будем обсуждать не в вакууме, они не являются просто темой для обсуждения независимо ни от каких других обстоятельств", — подчеркнул замглавы МИД.

Основным условием диалога он вновь назвал согласие США вести предметный комплексный разговор.

"В рамках этого разговора мы будем руководствоваться исключительно задачей обеспечения нашей национальной безопасности. Это альфа и омега нашего подхода вообще к работе в сфере контроля над вооружениями", — констатировал дипломат.

СНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

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