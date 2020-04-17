Диалог Путина и Макрона: что обсудили президенты

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин и глава Франции лидер Эммануэль Макрон в ходе состоявшегося в пятницу общения в формате онлайн выразили настрой на сохранение динамики развития двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении подчеркивается, что стороны также отметили "важность установившегося контакта между главами правительств двух государств".
Французский лидер выразил благодарность за помощь, оказанную в условиях пандемии.
"Эммануэль Макрон поблагодарил за содействие в вопросах возвращения на родину французских граждан и обеспечения условий для транспортировки через территорию России во Францию медицинских средств и оборудования", - говорится в сообщении.
Собеседники обсудили возможность организации рабочей встречи лидеров стран – постоянных членов СБ ООН в формате видеоконференции.
На этом тематика разговора не исчерпалась. "Были затронуты и некоторые другие вопросы международной повестки дня, включая урегулирование внутриукраинского конфликта", - говорится в сообщении.
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