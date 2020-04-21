Лавров рассказал, когда Россия готова вести диалог с Евросоюзом

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Евросоюз приближается к моменту, когда надо будет пересматривать пять принципов, которые бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини изобрела для отношений с Россией. РФ готова разговаривать с Евросоюзом при любых обстоятельствах, заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии имени Александра Горчакова, пишет РИА Новости.

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Как уточнил глава внешнеполитического ведомства РФ, Польша выступает за сохранение этих принципов и еще несколько стран тоже высказываются за то, чтобы никаких подвижек не совершать.

"Целый ряд других членов Евросоюза считают, что нужно все-таки посмотреть на эту ситуацию открытыми глазами и, прежде всего исходя из интересов народов Евросоюза, экономики стран ЕС. Мы будем готовы разговаривать с Евросоюзом при всех обстоятельствах", - заявил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что Россия сейчас именно это и делает. При этом, указанные пять принципов ряд стран используют, чтобы блокировать возобновление работы секторальных диалогов.

"У нас было 20 секторальных диалогов - энергетика, культура, права человека, транспорт, здравоохранение, финансы. Было два ежегодных саммита. Все это сейчас заморожено. И нас сейчас обвиняют, в том числе наши польские коллеги, что Россия пытается подорвать авторитет Евросоюза, и вместо того чтобы разговаривать с Брюсселем, начинает разговаривать со столицами стран-членов: Римом, Парижем, Будапештом. Это не наш злой умысел, так сложились обстоятельства, потому что, если Брюссель заморозил все каналы, а столицы стран-членов выступают за развитие двусторонних отношений, – конечно, мы будем откликаться", - сказал Лавров.

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