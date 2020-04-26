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Флаг Республики Молдова

Ушедший из жизни Джульетто Кьеза 2 года назад сделал прогноз для Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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93340
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200426/30022835/ushedshiy-iz-zhizni-dzhuletto-keza-2-goda-nazad-sdelal-prognoz-dlya-moldovy.html

Один из самых известных журналистов-международников из Италии Джульетто Кьеза ушел из жизни на 80-м году жизни. В марте 2018 года, будучи в Молдове, он дал ряд рекомендаций.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. В воскресенье пришла печальная новость - не стало известного писателя, общественного деятеля Джульетто Кьеза, об этом сообщил его друг, президент благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей" (Aiutateci a Salvare i Bambini) Эннио Бордато.

По его словам, Кьеза был ориентиром для итальянцев, которые не были согласны с текущей ситуацией в стране, и многое сделал для налаживания связей с Россией.

Однако Кьеза следил внимательно и за ситуацией в Молдове. Тогда он отметил опасность слишком тесных связей с Западом. 

Кьеза тогда заявлял, что Молдова весьма интересна сильным мира сего. Хотя бы в силу ее географического расположения на геополитическом разломе Европы.

"Поскольку Молдова находится на границе между двумя противоборствующими силами, она имеет особое значение, я бы сказал психологическое. Например, наши СМИ вообще не дают никакой информации о Молдове. Раз в год, в лучшем случае. Если Молдова начнет сближение с НАТО — это будет сигнал. Значит это еще одна страна, которая будет поглощена", — сказал Кьеза в марте 2018-го.

Джульетто Кьеза
© Sputnik / Miroslav Rotari
Известный журналист Джульетто Кьеза умер в возрасте 79 лет
По его словам, отдельный интерес наша страна представляет для мировых "финансовых акул". И это несмотря на бедность.

"Молдова интересна конечно же определенным кругам. Банкиры хотели бы захватить и Молдову — она хоть и маленькая, но это несколько миллионов человек. Это площадка для накопления денег. Захватить маленькую страну — это как захватить большой город", — пояснил тогда журналист.

Экономика и политика идут рука об руку. Вслед за "перекосом" Молдовы в сторону Запада, по мнению, озвученному ранее Кьеза, может последовать и вступление в НАТО, которое, как он считает, до добра Молдову не доведет.

Все опросы показывают, что жители Молдовы - против вступления республики в НАТО.

Свои соболезнования в связи с кончиной Кьеза выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она рассказала, что у них с итальянским публицистом проходили интереснейшие беседы. Кьезо Захарова охарактеризовала, как "удивительного, неординарного человека".

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Теги:
Молдова, прогноз, Джульетто Кьеза, журналист


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