Лавров: общее заявление Путина и Трампа - сигнал, внушающий оптимизм

Лавров надеется, что мировой кризис из-за коронавируса сподвигнет всех игроков мировой политики к тому, чтобы отодвинуть в сторону конъюнктурные разногласия и заняться совместной работой.

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. Совместное заявление президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа по юбилею встречи на Эльбе - сигнал, что страны могут объединиться ради общих целей, таких как борьба с коронавирусом. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на лекции для студентов МГИМО в формате видео-конференции, сообщает РИА Новости.

Ранее Путин и Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе, сообщили в пресс-службе Кремля. В тексте сказано, что "Дух Эльбы" - пример того, как РФ и США могут отложить противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели. Отмечается также, что героический подвиг солдат, разгромивших фашистов, никогда не будет забыт.

Лавров выразил надежду, что "кризис (вызванный COVID-19 – ред.) сподвигнет всех игроков мировой политики, прежде всего, ведущие государства, к тому, чтобы отодвинуть в сторону конъюнктурные разногласия и заняться совместной работой, профессиональной работой, во имя обеспечения мирного, благополучного будущего всех народов".

"Сигнал, который внушает оптимизм, был дан президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом. Вчера они выпустили совместное заявление по случаю 75-ой годовщины встречи на Эльбе, где ровно это и подчеркнули, что в то время Советский Союз и Соединенные Штаты смогли подняться над разногласиями, над противоречиями и объединить усилия ради битвы, решающей битвы с общим врагом", - сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства РФ подчеркнул, что в настоящее время задача для стран стоит ровно таким же образом.

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