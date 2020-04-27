В Госдуме России прокомментировали слухи о смерти лидера Северной Кореи

Во многих СМИ распространяется неподтверждённая информация о болезни и даже смерти лидера КНДР Ким Чен Ына. Поводом для слухов стало его длительное отсутствие на публике.

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. Посол КНДР в России не подтвердил заявления о серьезных проблемах главы Северной Кореи со здоровьем, сообщил депутат Государственной думы от КПРФ Казбек Тайсаев.

"У нас достаточно тесные контакты. Я с ним [послом КНДР] обсудил эти новостные темы и никакого подтверждения не получил", – цитирует Тайсаева "Интерфакс", передает RT.

По словам депутата, он встречался с послом Северной Кореи в России около 10 дней назад. Тайсаев также добавил, что российская сторона опирается только на проверенную информацию и официальные данные.

Ранее в СМИ появилась информация об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына. Так, телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника заявил, что состояние северокорейского лидера якобы ухудшилось после хирургической операции.

Также японское издание "Сюкан Гэндай" сообщило, что Ким Чен Ын может находиться в "вегетативном состоянии" поле операции на сердце, а в китайской соцсети Weibo появилось сообщение вице-директора гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи.

Напомним, что глава КНДР с 11-го апреля не появляется на публике и не присутствовал на торжественной церемонии по случаю 108-й годовщины со дня рождения своего деда Ким Ир Сена.

"Здесь работают два принципа: мы поверим, что с Кимом все в порядке, когда увидим его новое фото, и мы поверим, что он умер, когда увидим торжественный некролог", – заявил научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов RT.

Эксперт подчеркнул, что любая новость про Северную Корею должна начинаться с выяснения, кто является источником информации. Он также напомнил, что в 2014 году Ким Чен Ын также не появлялся на публике в течение полутора месяцев, после чего оказалось, что у него были проблемы с лодыжкой.

"Что есть в сухом остатке. Во-первых, отсутствие Ким Чен Ына в течение длительного времени, в том числе на церемониальном мероприятии в честь деда. Во-вторых, умеренно подтвержденные слухи о том, что в Пхеньян прилетел самолет с врачами, хотя они могли прилететь не только для того, чтобы лечить Кима, но и чтобы обсуждать совместную борьбу с коронавирусом", – добавил Асмолов.

В свою очередь, профессор кафедры мировой экономики МГИМО Светлана Суслина допустила, что лидер Северной Кореи может в настоящее время восстанавливаться после операции.

"Что касается нынешней ситуации, сложно делать точный прогноз, потому что Ким Чен Ын не очень здоровый человек, как и его отец. Можно предположить, что либо была операция, либо это какое-то заболевание", – констатировала Суслина.

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