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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Архивное фото

Саакашвили не будет назначен вице-премьером Украины

© Sputnik / Алексей Вовк
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200428/30050684/saakashvili-ne-budet-naznachen-vice-premerom-ukrainy.html

Офис президента Украины сейчас обдумывает, что предложить Саакашвили вместо реформ в правительстве

КИШИНЕВ 28 апр - Sputnik. Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление на назначение Михаила Саакашвили вице-премьером, так как в президентской фракции "Слуга народа" не проголосовали за такое решение, сообщает радио Sputnik со ссылкой на агентство News Front. 

Александр Коньков
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили должность вице-премьер-министра по реформам. Грузинский премьер-министр Георгий Гахария назвал назначение Саакашвили неприемлемым и пообещал в случае решения Верховной Рады отозвать посла Грузии на родину для консультаций.

"Назначение заблокировано и непонятно, состоится ли вообще. Во фракции "Слуга народа" после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов, при этом в партийном чате готовность голосовать публично заявило чуть более 100 депутатов", – сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не стал публично выступать в поддержку Саакашвили, что можно оценить как провал. Бутусов отметил, что задача сбора голосов переложена на главу фракции Давида Арахамию, что говорит о снижении статуса переговорщика. До этого сбором голосов должен был заниматься глава офиса президента Андрей Ермак.

"Офис президента понимает, что провал переговоров с Саакашвили завершится скандалом, поэтому обдумывает, что предложить Саакашвили вместо реформ в правительстве", – добавил журналист.

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На сегодняшний день у Саакашвили нет грузинского гражданства, только гражданство Украины. Именно получение гражданства другой страны и потеря грузинского гражданства стало причиной отказа Интерпола объявлять экс-президента страны в международный розыск.

Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство.

Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.

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