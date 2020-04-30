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Храм Христа Спасителя (слева), высотное здание министерства иностранных дел РФ в Москве.

"Вызывает недоумение": МИД России о реакции в Молдове на выделенный кредит

© Sputnik / Alexander Vilf
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200430/30092126/vyzyvaet-nedoumenie-mid-russif-o-reaktsii-v-moldove-na-vydelennyy-kredit.html

Внешнеполитическое ведомство высказалось по поводу того, как откликнулись определенные политические круги Кишинева на соглашение о предоставлении Москвой займа на 200 млн евро.

КИШИНЕВ, 30 апр - Sputnik. В комментарии Департамента информации и печати, опубликованном на сайте российского  МИДа, подчеркивается, что речь о кредите шла с конца 2019 года, информация обсуждалась в молдавских и российских СМИ. После необходимых согласований соглашение было подписано, а затем ратифицировано молдавским парламентом. Однако сейчас его судьбу решает Конституционный суд, который приостановил вступление документа в силу.

"Удивлены, что некоторые молдавские политики усмотрели политическую подоплеку в искреннем желании России помочь народу Молдавии в сложный период борьбы с пандемией коронавируса и преодоления социально-экономических трудностей. Они называют соглашение непрозрачным и кабальным", - отмечается в тексте.

МИД России напоминает, что переговоры о российском кредите начались по просьбе молдавского руководства, его необходимость была вызвана в том числе замораживанием международных и европейских займов, которые ранее обещали выделить Кишиневу соответствующие структуры и государства.

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"Предоставляя кредит, Россия не обуславливает это никакими требованиями. Напротив, аналогичные соглашения Молдавии с ЕС заключаются на определенных условиях", - сказано в комментарии.

В качестве примера приведен меморандум от 23 ноября 2017 года о выделении Кишиневу 100 млн евро, который содержал конкретные обязательства молдавских властей по продвижению реформ и встраиванию норм ЕС в национальное законодательство.

Российское содействие Молдове, как подчеркивается далее, является открытым и искренним.

"С нашей стороны все внутригосударственные процедуры по вступлению в силу кредитного соглашения выполнены. Надеемся, что полученные от российской стороны средства помогут решению проблем, с которыми Молдавия в настоящее время сталкивается, в том числе по преодолению последствий коронавирусной пандемии", - отмечается в заключние.

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