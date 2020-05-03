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Папа Римский Франциск

Папа Римский призвал к сотрудничеству по созданию вакцин от COVID-19

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200503/30112685/Papa-Rimskiy-prizval-k-sotrudnichestvu-po-sozdaniyu-vaktsin-ot-COVID-19.html

Верховный комитет по осуществлению Декларации о человеческом братстве предлагает провести день молитвы и поста в четверг 14 мая.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. Папа Римский Франциск призвал международное сообщество распространить вакцину от коронавируса, как только она будет создана, на весь мир.

Понтифик выразил поддержку заразившимся COVID-19. Он поддержал международное сотрудничество для поиска выхода из кризиса, а также выступил за объединение научных усилий для поиска вакцины и лечения. 

"Важно объединить научные усилия всего мира для возможности поиска вакцины и усовершенствования методов лечения", — говорится в заявлении понтифика.

Папа Франциск также поддержал инициативу Высшего комитета по человеческому братству провести 14 мая день всеобщей молитвы и поста с участием представителей всех религий в целях преодоления пандемии коронавируса.

Город Кишинев в период карантина.
© Photo : Miroslav Rotari.
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"Запомните: 14 мая все верующие различных традиций будут вместе, чтобы молиться, поститься и просить Бога помочь человечеству преодолеть пандемию коронавируса", - сказал папа Римский.

Высший комитет по человеческому братству был создан в августе 2019 года для реализации целей, содержащихся в "Документе о человеческом братстве за мир во всем мире и совместной жизни". Этот документ был подписан папой Франциском совместно с верховным имамом одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских духовных университетов мира "Аль-Азхар" шейхом Ахмадом Аль Тайибом 4 февраля 2019 года в Абу-Даби.

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