Папа Римский призвал к сотрудничеству по созданию вакцин от COVID-19

Верховный комитет по осуществлению Декларации о человеческом братстве предлагает провести день молитвы и поста в четверг 14 мая.

КИШИНЕВ, 3 мая - Sputnik. Папа Римский Франциск призвал международное сообщество распространить вакцину от коронавируса, как только она будет создана, на весь мир.

Понтифик выразил поддержку заразившимся COVID-19. Он поддержал международное сотрудничество для поиска выхода из кризиса, а также выступил за объединение научных усилий для поиска вакцины и лечения.

"Важно объединить научные усилия всего мира для возможности поиска вакцины и усовершенствования методов лечения", — говорится в заявлении понтифика.

Папа Франциск также поддержал инициативу Высшего комитета по человеческому братству провести 14 мая день всеобщей молитвы и поста с участием представителей всех религий в целях преодоления пандемии коронавируса.

"Запомните: 14 мая все верующие различных традиций будут вместе, чтобы молиться, поститься и просить Бога помочь человечеству преодолеть пандемию коронавируса", - сказал папа Римский.

Высший комитет по человеческому братству был создан в августе 2019 года для реализации целей, содержащихся в "Документе о человеческом братстве за мир во всем мире и совместной жизни". Этот документ был подписан папой Франциском совместно с верховным имамом одного из старейших и наиболее авторитетных мусульманских духовных университетов мира "Аль-Азхар" шейхом Ахмадом Аль Тайибом 4 февраля 2019 года в Абу-Даби.

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