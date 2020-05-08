В МИД РФ прокомментировали срыв российско-молдавского соглашения по кредиту

Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко подчеркнул, что Россия "никому ничего не навязывала", переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно.

КИШИНЕВ, 8 мая - Sputnik. Решение Конституционного суда Молдовы признать неконституционным российско-молдавское соглашение о предоставлении Кишиневу кредита является политизированным. Об этом заявил в пятницу замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.

"Это решение вызывает недоумение и сожаление. Недоумение – потому, что во-первых, с просьбой о кредите обратилась молдавская сторона, Россия никому ничего не навязывала. И, во-вторых, переговоры по соглашению велись открыто и транспарентно, начиная с ноября 2019 года. Их ход освещали молдавские СМИ. Почему-то на том этапе никто не ставил вопрос о конституционности переговоров", - отметил Руденко, слова которого приводятся в сообщении МИД России.

Он отметил, что Россия искренне желала помочь Молдове.

"Наше желание помочь близкой нам Молдове является искренним, особенно когда она переживает экономические трудности, которые усугубились ситуацией с коронавирусом. Очень жаль, что в этой стране находятся политики, которые - вероятно, не без подсказки извне - ставят собственные политические амбиции выше реальных потребностей молдавских граждан", - добавил министр.

Конституционный суд признал соглашение о предоставлении Москвой Кишиневу кредита на 200 млн евро неконституционным в четверг вечером. Запрос в КС подали оппозиционные политики из группы Pro Moldova, партий "Платформа Действие и солидарность" и "Достоинство и правда".

Президент Молдовы Игорь Додон в пятницу заявил, что Кишинев уже на следующей неделе возобновит переговоры с Москвой по новому кредиту.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova