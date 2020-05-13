Госдума РФ: депутаты не просили правительство отказывать Молдове в кредите

КИШИНЕВ, 13 мая - Sputnik. Депутаты Государственной думы России не направляли в адрес правительства РФ письмо с рекомендацией отказать Молдове в выдаче кредита в 200 миллионов евро. Об этом сообщили корреспонденту Sputnik в Комитете ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
"Нет, такого письма не было", - заявил первый заместитель председателя комитета Виктор Водолацкий.
Помощник первого заместителя председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина Иван Скориков также опроверг существование такого письма.
"Никакого официального письма от Госдумы правительству о том, чтобы не рекомендовать этот кредит, не было. Это, скорее всего, попытка со стороны Молдовы бросить камень в наш огород", - сказал Скориков.
В Комитете по международным делам ГД рассказали Sputnik, что в "их канцелярии такого письма не было".
Москва собиралась предоставить кредит Кишиневу в 200 миллионов евро на 10 лет под 2% годовых. Власти республики планировали направить эти средства, в частности, на ремонт дорог, определенные суммы должны были получить социальные и медицинские системы Молдовы.
Однако Конституционный суд страны удовлетворил требование оппозиции признать несоответствующим Основному закону страны договор с Россией, и, тем самым, блокировал выдачу займа.
Замминистра иностранных дел России Андрей Руденко отметил, что Москва искренне желала помочь Молдове, которая переживает экономические трудности, но "в этой стране находятся политики, которые - вероятно, не без подсказки извне - ставят собственные политические амбиции выше реальных потребностей молдавских граждан". Президент республики Игорь Додон заявил, что переговоры с Москвой по кредиту возобновятся.
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