Советник Трампа: США вряд ли выйдут из СНВ-3 и надеются на переговоры с РФ

По словам советника Белого дома, США хотели бы видеть в договоре и Китай, но сначала начнут переговоры с Россией.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Соединенные Штаты Америки вряд ли выйдут из договора СНВ-3 и рассчитывают на результативные переговоры с Россией. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала Fox News советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайан, сообщает РИА Новости.

"Мы собрали очень сильную команду для переговоров, президент выбрал посланника, который возглавит эту команду, это Маршалл Биллингсли, у нас есть люди из Минэнерго, и Минобороны, и Госдепа, которые готовятся к переговорам с Россией. Мы будем вести переговоры о контроле над ядерным оружием. Мы считаем, что это важно", - сказал О'Брайан, отвечая на вопрос, будет ли Белый дом выходить из договора, как это произошло с Договором об открытом небе.

По словам советника, США хотели бы видеть в договоре и Китай, но сначала начнут переговоры с Россией.

Встреча спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли и заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова может состояться в ближайшее время в Вене. Об этом пишет международная пресса, ссылаясь на представителя администрации США.

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