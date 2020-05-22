Советник Трампа: США вряд ли выйдут из СНВ-3 и надеются на переговоры с РФ

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Соединенные Штаты Америки вряд ли выйдут из договора СНВ-3 и рассчитывают на результативные переговоры с Россией. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала Fox News советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайан, сообщает РИА Новости.
По словам советника, США хотели бы видеть в договоре и Китай, но сначала начнут переговоры с Россией.
Встреча спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли и заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова может состояться в ближайшее время в Вене. Об этом пишет международная пресса, ссылаясь на представителя администрации США.
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