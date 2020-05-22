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Флаги России и США

Советник Трампа: США вряд ли выйдут из СНВ-3 и надеются на переговоры с РФ

© Sputnik / Michael Klimentyev
Политика
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_politics/20200522/30327151/sovetnik-trump-usa-vryad-li-vyydut-iz-snv3-peregovory-russia.html

По словам советника Белого дома, США хотели бы видеть в договоре и Китай, но сначала начнут переговоры с Россией.

КИШИНЕВ, 22 мая – Sputnik. Соединенные Штаты Америки вряд ли выйдут из договора СНВ-3 и рассчитывают на результативные переговоры с Россией. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала Fox News советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайан, сообщает РИА Новости.

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"Мы собрали очень сильную команду для переговоров, президент выбрал посланника, который возглавит эту команду, это Маршалл Биллингсли, у нас есть люди из Минэнерго, и Минобороны, и Госдепа, которые готовятся к переговорам с Россией. Мы будем вести переговоры о контроле над ядерным оружием. Мы считаем, что это важно", - сказал О'Брайан, отвечая на вопрос, будет ли Белый дом выходить из договора, как это произошло с Договором об открытом небе.

По словам советника, США хотели бы видеть в договоре и Китай, но сначала начнут переговоры с Россией.

Встреча спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли и заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова может состояться в ближайшее время в Вене. Об этом пишет международная пресса, ссылаясь на представителя администрации США.

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